Polska tenisistka była blisko powrotu! Emocje do samego końca

Katarzyna Piter i Kristina Mladenovic przystąpiły do turnieju rangi WTA 250 w Jiujiang. Co ciekawe, obie panie grały już razem w przeszłości, a dokładniej… w 2013 roku. Rozstawiona z "2" polsko-francuska para w pierwszej rundzie chińskich zmagań pewnie - wynikiem 6:2, 6:4 - odprawiła Tajwanki I-Hsuan Cho i Yi Tsen Cho.

W ćwierćfinale Jiangxi Open przeciwniczkami Piter i Mladenovic były Jekatierina Owczarenko i Emily Webley-Smith. W pierwszym secie kluczowy był piąty gem. To właśnie wtedy przełamanie zyskały Rosjanka i Brytyjka, które dowiozły przewagę do samego końca.



Piter i Mladenovic nie złożyły jednak broni. Druga partia od początku przebiegała na ich warunkach. Polka i Francuzka odskoczyły na 3:0, a następnie - jak się okazało - honorowego w tej odsłonie zmagań gema zdobyły Owczarenko i Webley-Smith.



O wszystkim zadecydował zatem super tie-break. W nim od startu Rosjanka i Brytyjka wypracowały sobie znaczne prowadzenie (7:1). Piter i Mladenovic próbowały gonić - w pewnym momencie przegrywały już tylko 7:8. Ostatecznie ostatnie dwa punkty i zarazem cały mecz padł łupem Owczarenko i Webley-Smith.

Katarzyna Piter/Kristina Mladenovic - Jekatierina Owczarenko/Emily Webley-Smith 4:6, 6:1, 7:10