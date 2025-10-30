Puchar Polski: Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok. Relacja live i wynik na żywo

W rywalizacji w 2. rundzie biorą udział 32 zespoły - 14 z PKO BP Ekstraklasy, 8 z Betclic 1 Ligi, 4 z drugiej, 4 z trzeciej, jedna z czwartej oraz jedna z piątej ligi.





Zwycięzcy 16 par awansują do 1/8 finału. Triumfator Pucharu Polski otrzyma pięć milionów złotych, co istotne, wygranie trofeum oznacza również awans do eliminacji Ligi Europy.





Finał zostanie rozegrany 2 maja 2026 na PGE Narodowym w Warszawie





Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 15:00.

ST, Polsat Sport