Są nowe informacje ws. porażonego prądem siatkarza. Ziścił się najgorszy scenariusz

Do dramatycznego zdarzenia doszło 18 października po jednym z treningów katarskiego Al Rayyan. Kazemi udał się na basen, aby zregenerować siły po zajęciach z drużyną. W trakcie wchodzenia do wody został porażony prądem.

Zawodnik został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej. Miało to na celu pomóc mu w zregenerowaniu organizmu.

We wtorek 28 października Kazemi został przetransportowany do Teheranu. Tam mieli zająć się nim najlepsi lekarze z Iranu i Kataru. Jego stan wciąż określano bowiem jako poważny.

Niestety, diagnoza specjalistów rozwiała wszelkie nadzieje. U Irańczyka stwierdzono śmierć mózgu. Poinformowano również, że aparatura wciąż podtrzymuje go przy życiu.

"Aktywność mózgu Sabera Kazemi nie została uznana za odwracalną" - napisano w komunikacie medycznym.

Kazemi to złoty medalista Igrzysk Azjatyckich (2018) oraz mistrzostw Azji (2021) oraz klubowy mistrz Azji (2021).

KP, Polsat Sport