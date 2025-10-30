Są nowe informacje ws. porażonego prądem siatkarza. Ziścił się najgorszy scenariusz

Irańska Federacja Siatkówki przekazała najnowsze informacje w sprawie Sabera Kazemiego. W połowie października zawodnik został porażony przez prąd i przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. Teraz potwierdził się najgorszy możliwy scenariusz dla 26-latka.

Młody mężczyzna w żółtej bluzie z długim rękawem siedzi na kanapie, ze splecionymi dłońmi na kolanach.
fot. Instagram/Saber Kazemi
Saber Kazemi

Do dramatycznego zdarzenia doszło 18 października po jednym z treningów katarskiego Al Rayyan. Kazemi udał się na basen, aby zregenerować siły po zajęciach z drużyną. W trakcie wchodzenia do wody został porażony prądem.

 

Zawodnik został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej. Miało to na celu pomóc mu w zregenerowaniu organizmu.

 

We wtorek 28 października Kazemi został przetransportowany do Teheranu. Tam mieli zająć się nim najlepsi lekarze z Iranu i Kataru. Jego stan wciąż określano bowiem jako poważny.

 

Niestety, diagnoza specjalistów rozwiała wszelkie nadzieje. U Irańczyka stwierdzono śmierć mózgu. Poinformowano również, że aparatura wciąż podtrzymuje go przy życiu.

 

"Aktywność mózgu Sabera Kazemi nie została uznana za odwracalną" - napisano w komunikacie medycznym. 

 

Kazemi to złoty medalista Igrzysk Azjatyckich (2018) oraz mistrzostw Azji (2021) oraz klubowy mistrz Azji (2021).

