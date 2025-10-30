Smutne wieści. Nie żyje polski olimpijczyk z Sydney

Smutą wiadomość przekazał Polski Związek Lekkiej Atletyki. W wieku 53 lat zmarł Rafał Wójcik - reprezentant Polski w biegach z przeszkodami, który w 2000 roku dotarł do półfinału igrzysk olimpijskich w Sydney. W ostatnich latach zmagał się z chorobą nowotworową.

W wieku 53 lat zmarł polski lekkoatleta Rafał Wójcik

Wójcik specjalizował się w biegach z przeszkodami oraz maratonie. Wielokrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata oraz mistrzostwach Europy. Aż siedmiokrotnie triumfował w mistrzostwach Polski na dystansie 3000 metrów z przeszkodami oraz dwukrotnie w biegu maratońskim. Był również wielokrotnym mistrzem kraju oraz uczestnikiem mistrzostw Europy i świata w biegach przełajowych.

 

W 2000 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Sydney, gdzie dotarł do półfinału w biegu na 3000 metrów z przeszkodami.

Po zakończonej karierze poświęcił się pracy z młodzieżą. Szkolił również swojego syna, Miłosza.

 

"Polski Związek Lekkiej Atletyki z ogromnym żalem informuje, że dziś nad ranem, po walce z bardzo ciężką chorobą zmarł w Szczecinie Rafał Wójcik - jeden z najlepszych polskich biegaczy średnio oraz długodystansowych przełomu XX i XXI wieku" - przekazał związek.

