Smutne wieści. Nie żyje polski olimpijczyk z Sydney

Wójcik specjalizował się w biegach z przeszkodami oraz maratonie. Wielokrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata oraz mistrzostwach Europy. Aż siedmiokrotnie triumfował w mistrzostwach Polski na dystansie 3000 metrów z przeszkodami oraz dwukrotnie w biegu maratońskim. Był również wielokrotnym mistrzem kraju oraz uczestnikiem mistrzostw Europy i świata w biegach przełajowych.

W 2000 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Sydney, gdzie dotarł do półfinału w biegu na 3000 metrów z przeszkodami.

Po zakończonej karierze poświęcił się pracy z młodzieżą. Szkolił również swojego syna, Miłosza.

"Polski Związek Lekkiej Atletyki z ogromnym żalem informuje, że dziś nad ranem, po walce z bardzo ciężką chorobą zmarł w Szczecinie Rafał Wójcik - jeden z najlepszych polskich biegaczy średnio oraz długodystansowych przełomu XX i XXI wieku" - przekazał związek.

