Wyjazdowa wygrana siatkarek UNI Opole! Czwarta kolejka Tauron Ligi rozpoczęta

Gospodynie rozpoczęły to spotkanie od falstartu (2:7), ale szybko zmieniły niekorzystny dla siebie wyniki, wygrywając osiem akcji z rzędu przy zagrywkach Emilii Pinczewskiej (10:7). Ekipa z Mogilna przejęła inicjatywę i utrzymywała przewagę (17:13), a w końcówce prowadziły 23:18. Opolanki rzuciły się do odrabiania strat, w polu serwisowym pojawiła się Maggie Speaks i poszła punktowa seria, która dała wyrównanie (23:23). Seta zakończyła gra na przewagi, a w ostatniej akcji gospodynie popełniły błąd w ataku (24:26).

W drugiej odsłonie również oglądaliśmy punktowe serie obu zespołów. Po wyrównanym początku (9:9), trzy kolejne akcje wygrały siatkarki UNI (9:12), pięć następnych padło łupem gospodyń (14:12), ale w odpowiedzi pięć punktów z rzędu zapisały na swym koncie opolanki (14:17). W końcówce Sokół przegrywał 20:23 i odrobił straty (23:23). Dwie ostatnie akcje w tym secie należały jednak do Katarzyny Zaroślińskiej-Król, która skutecznymi atakami przesądziła o wygranej UNI (23:25).

Set numer trzy toczył się przy przewadze skutecznie grających gospodyń (11:8, 17:11). W końcówce drużyna z Opola zerwała się do walki, a gdy asa posłała Uxue Guereca, różnica stopniała do trzech oczek (21:18). Kluczowe akcje tym razem padły jednak łupem siatkarek Sokoła. Wiktoria Kowalska mocnym atakiem dała swej drużynie piłkę setową, a po chwili zamknęła tę część meczu asem (25:19).

Punktowe serie obu ekip obserwowaliśmy również w czwartej odsłonie. Opolanki na początku wygrały sześć kolejnych akcji (3:7), później jeszcze powiększyły przewagę (6:11), ale gospodynie odrobiły straty w jednym ustawieniu (12:12). Siatkarki UNI znów odskoczyły (12:16) i utrzymywały przewagę. W końcówce mogilanki jeszcze złapały kontakt (21:22), trzy ostatnie akcje padły jednak łupem przyjezdnych. Atak Katarzyny Zaroślińskiej-Król, blok oraz uderzenie gospodyń w aut rozstrzygnęły ostatniego seta (21:25).

Najwięcej punktów: Wiktoria Kowalska (18), Maria Tsitsigianni (17), Aleksandra Cygan (12) – Sokół; Katarzyna Zaroślińska-Król (22), Uxue Guereca (20), Hanna Hellvig (10) – UNI. MVP: Katarzyna Zaroślińska-Król (20/51 = 39% skuteczności w ataku + 2 bloki).

Sokół & Hagric Mogilno – UNI Opole 1:3 (24:26, 23:25, 25:19, 21:25)

Sokół: Maria Tsitsigianni, Wiktoria Nowak, Wiktoria Kowalska, Emilia Pinczewska, Aleksandra Cygan, Ariadna Priante – Karolina Pancewicz (libero) oraz Sandra Świętoń, Aleksandra Stachowicz, Agnieszka Cur-Słomka, Natalia Pajdak, Kinga Stronias. Trener: Mateusz Grabda.

UNI: Uxue Guereca, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Hanna Hellvig, Katarzyna Połeć, Maggie Speaks – Klaudia Łyduch (libero) oraz Wirginia Mulka, Iga Kępa, Elan McCall. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI