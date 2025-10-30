Starcie legendarnych klubów rozstrzygnięte! Znamy finalistę Copa Libertadores

Pierwszy mecz półfinałowy z udziałem tych dwóch zespołów odbył się 23 października. Wtedy - na swoim boisku - po zwycięstwo sięgnęło Flamengo. Jedynego gola w tamtym spotkaniu strzelił Marcos Rojo, niefortunnie kierując piłkę do własnej bramki.

Jak się okazało, żadna z drużyn od tamtego czasu nie była w stanie sforsować defensywy rywali. Drugi mecz półfinałowy, którego gospodarzem było Racing Club, został rozegrany w nocy z 29 na 30 października i zakończył się bezbramkowym remisem. Ekipa z Argentyny nie była w stanie wykorzystać osłabienia przeciwnika. Flamengo od 56. minuty grało bowiem w dziesiątkę. Czerwoną kartkę na początku drugiej połowy meczu otrzymał ekwadorski napastnik Gonzalo Plata.

W dwumeczu lepsze zatem okazało się Flamengo, które tym samym zapewniło sobie miejsce w wielkim finale międzynarodowej rywalizacji. W drugim półfinale mierzą się LDU Quito i Palmeiras. Bliżej awansu jest pierwszy z wymienionych zespołów, który wyniósł z premierowego starcia przewagę 3:0.

Wynik drugiego meczu półfinałowego:

Racing Club - Flamengo 0:0

Racing Club: Facundo Cambeses - Facundo Mura (Gaston Nicolas Martirena Torres 71), Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas - Bruno Zuculini - Santiago Solari (Adrian Balboa 79), Juan Nardoni (Matias Zaracho 71), Agustin Ezequiel Almendra (Luciano Vietto 79), Tomas Conechny (Duvan Vergara 64) - Adrian Martinez

Flamengo: Agustin Rossi - Guillermo Varela (Emerson Royal 73), Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro - Erick Pulgar, Jorginho (Evertton Araujo 87) - Luiz Araujo (Saul Niguez 73), Giorgian de Arrascaeta (Bruno Henrique 61), Jorge Carrascal (Danilo 61) - Gonzalo Plata

Czerwona kartka: Gonzalo Plata 56

Wyniki dwumeczu:

Racing Club - Flamengo 0:1

AA, Polsat Sport