Szturm antyterrorystów na meczu tenisa! Sędzia i zawodniczki trafili pod ścianę
Do niecodziennych scen doszło niedawno na Białorusi, gdzie w trakcie jednego z amatorskich turniejów "Daily Premier Tour" doszło do szturmu antyterrorystów, którzy następnie spacyfikowali zawodniczki oraz sędziego. Według relacji tamtejszych mediów, to część akcji służb na tle walki z korupcją i ustawianiem meczów.
Do nietypowego zdarzenia doszło w miniony wtorek. Do sieci wyciekło nagranie, na którym widać grupę antyterrorystów wkraczających do akcji podczas pojedynku Anastazji Abramowicz z Anną Sergal.
Funkcjonariusze wbiegli do hali i zatrzymali wszystkich uczestników meczu - tenisistki oraz sędziego, któremu nakazano opuszczenie swojego stanowiska. Cała trójka musiała ustawić się pod ścianą.
Chwilę później pojawia się obraz z sąsiedniego kortu, na którym dochodzi do podobnych scen. Tutaj też głównym celem antyterrorystów był arbiter.
Według relacji białoruskich mediów, nie ma mowy o przypadkowej akcji służb lub ćwiczeniach. To element śledztwa dotyczącego walki z korupcją i ustawianiem meczów. Zmagania w ramach cyklu "Daily Premier Tour" miały być obstawiane przez nielegalnych bukmacherów. Dzień po tym zdarzeniu zakłady zostały zlikwidowane.