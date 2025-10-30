Szturm antyterrorystów na meczu tenisa! Sędzia i zawodniczki trafili pod ścianę

Do niecodziennych scen doszło niedawno na Białorusi, gdzie w trakcie jednego z amatorskich turniejów "Daily Premier Tour" doszło do szturmu antyterrorystów, którzy następnie spacyfikowali zawodniczki oraz sędziego. Według relacji tamtejszych mediów, to część akcji służb na tle walki z korupcją i ustawianiem meczów.

Grupa antyterrorystów otacza tenisistki i sędziego na korcie tenisowym.
fot. LiveResult.ru
Antyterroryści wkraczają na kort tenisowy podczas meczu

Do nietypowego zdarzenia doszło w miniony wtorek. Do sieci wyciekło nagranie, na którym widać grupę antyterrorystów wkraczających do akcji podczas pojedynku Anastazji Abramowicz z Anną Sergal.

 

Funkcjonariusze wbiegli do hali i zatrzymali wszystkich uczestników meczu - tenisistki oraz sędziego, któremu nakazano opuszczenie swojego stanowiska. Cała trójka musiała ustawić się pod ścianą.

 

Chwilę później pojawia się obraz z sąsiedniego kortu, na którym dochodzi do podobnych scen. Tutaj też głównym celem antyterrorystów był arbiter.

 

Według relacji białoruskich mediów, nie ma mowy o przypadkowej akcji służb lub ćwiczeniach. To element śledztwa dotyczącego walki z korupcją i ustawianiem meczów. Zmagania w ramach cyklu "Daily Premier Tour" miały być obstawiane przez nielegalnych bukmacherów. Dzień po tym zdarzeniu zakłady zostały zlikwidowane.

