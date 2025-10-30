Tauron Liga siatkarek: Wyniki i skróty meczów 4. kolejki (WIDEO)
Trwa czwarta kolejka Tauron Ligi. Do miana hitu tej serii spotkań aspiruje starcie DevelopRes Rzeszów - Moya Radomka Radom, ale inne konfrontacje również zapowiadają się interesująco. Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów 4. kolejki Tauron Ligi siatkarek.
Czwartą kolejkę Tauron Ligi zainaugurowano meczem w Mogilnie. Tamtejszy Sokół & Hagric przegrał z UNI Opole 1:3. Drużyna z Opola zanotowała drugie zwycięstwo w obecnym sezonie.
W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip wywalczy awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.
Wyniki meczów 4. kolejki Tauron Ligi:
2025-10-30: Sokół & Hagric Mogilno – UNI Opole 1:3 (24:26, 23:25, 25:19, 21:25).
2025-10-31: PGE Budowlani Łódź – Lotto Chemik Police (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 2)
2025-10-31: DevelopRes Rzeszów – Moya Radomka Radom (piątek, godzina 19.00; transmisja – Polsat Sport Fight)
2025-11-01: ITA Tools Stal Mielec – Metalkas Pałac Bydgoszcz (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-02: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – #VolleyWrocław (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-02: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – ŁKS Commercecon Łódź (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).
