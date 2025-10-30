Tauron Liga: Sokół & Hagric Mogilno - UNI Opole. Relacja live i wynik na żywo
Sokół & Hagric Mogilno kontra UNI Opole to inauguracyjne spotkanie czwartej kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Sokół & Hagric Mogilno - UNI Opole na Polsatsport.pl.
Siatkarki z Mogilna mają za sobą kiepski start sezonu. Nie wygrały jeszcze żadnego spotkania i zdołały zgromadzić zaledwie dwa oczka do tabeli, w której plasują się na przedostatnim miejscu. W poprzednim meczu uległy Metalkasowi Pałac Bydgoszcz 2:3.
UNI Opole również zaliczyło ligowy falstart, ale w ostatniej kolejce odniosło pierwsze zwycięstwo. Zawodniczki z Opola w trzech setach ograły beniaminka - Eco Harpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Dzięki tej wiktorii zajmują dziewiąte miejsce w Tauron Lidze.
Relacja live i wynik na żywo meczu Sokół & Hagric Mogilno - UNI Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.