Siatkarki z Mogilna mają za sobą kiepski start sezonu. Nie wygrały jeszcze żadnego spotkania i zdołały zgromadzić zaledwie dwa oczka do tabeli, w której plasują się na przedostatnim miejscu. W poprzednim meczu uległy Metalkasowi Pałac Bydgoszcz 2:3.

UNI Opole również zaliczyło ligowy falstart, ale w ostatniej kolejce odniosło pierwsze zwycięstwo. Zawodniczki z Opola w trzech setach ograły beniaminka - Eco Harpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Dzięki tej wiktorii zajmują dziewiąte miejsce w Tauron Lidze.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sokół & Hagric Mogilno - UNI Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport