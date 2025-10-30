W stanie krytycznym trafił do szpitala. Są nowe informacje

Poprawił się stan zdrowia szwajcarskiego zawodnika Noaha Dettwilera, który uległ poważnemu wypadkowi w niedzielę, podczas motocyklowej Grand Prix Malezji. Jego stan jest stabilny, nie jest już w stanie krytycznym - poinformowała jego rodzina.

"Według lekarzy stan Noaha jest obecnie stabilny i nie jest już krytyczny" – czytamy w oświadczeniu opublikowanym w środę późnym wieczorem w serwisie X. "Będzie on nadal pod ścisłą obserwacją na oddziale intensywnej terapii" - dodano.

 

Podczas okrążenia formacyjnego wyścigu kategorii Moto3 w niedzielę w Sepang w zachodniej Malezji, nowo koronowany mistrz świata, 19-letni Hiszpan Jose Antonio Rueda, mocno uderzył w zwalniającego na torze 20-letniego Dettwilera. Szwajcarski motocyklista uczestniczył w tym roku w swoim drugim pełnym sezonie Moto3.

 

Obaj zawodnicy byli przytomni i przetransportowano ich śmigłowcem do szpitala. Rueda doznał kilku stłuczeń. Jego stan "nadal się poprawia" – poinformował jego zespół, Red Bull KTM Ajo. Według tego samego źródła, ma wrócić do Hiszpanii w czwartek, "aby w najbliższych dniach w Barcelonie poddać się operacji prawej ręki".

