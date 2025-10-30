Walka na szczycie Serie A! Polskie akcenty we Włoszech

Roma zwyciężyła dzięki bramkom Hiszpana Mario Hermoso (63.) i Ukraińca Artema Dowbyka (81.). W końcówce rozmiary porażki zmniejszył Alessandro Circati (86.), a przy jego golu asystował Benedyczak. Jan Ziółkowski obserwował mecz z ławki rezerwowych gospodarzy.

Rzymianie mają 21 punktów, tyle samo co broniące trofeum i prowadzące w tabeli Napoli, któremu ustępują bilansem bramkowym. We wtorek lider pokonał na wyjeździe Lecce 1:0. W kadrze gospodarzy, którzy nie wykorzystali przy stanie 0:0 rzutu karnego, zabrakło kontuzjowanego Filipa Marchwińskiego.

Na trzecim miejscu z 18 punktami jest Inter, który pokonał u siebie Fiorentinę 3:0. Zieliński wszedł na boisko w 85. minucie. Drużyna gości jeszcze nie odniosła w tym sezonie zwycięstwa i jest przedostatnia w tabeli.

Także drugi z zespołów ze stolicy Lombardii, AC Milan, ma 18 punktów. We wtorek "Rossoneri" zremisowali w derbach regionu z Atalantą w Bergamo 1:1. Gospodarze, z rezerwowym w tym spotkaniu Nicolą Zalewskim, pozostają jedyną niepokonaną drużyną w Serie A, ale z dziewięciu spotkań wygrali tylko dwa, resztę zremisowali. Z 13 punktami są dopiero na dziewiątym miejscu.

Na siódme, z 16 "oczkami", awansował Juventus. W Turynie "Stara Dama", w pierwszym meczu po zwolnieniu chorwackiego trenera Igora Tudora, wygrała z Udinese 3:1 i zakończyła serię ośmiu meczów bez zwycięstwa, licząc wszystkie rozgrywki. Gole dla gospodarzy zdobyli z rzutów karnych Serb Dusan Vlahovic (5.) i Turek Kenan Yildiz (90+6.), a poza tym trafił Federico Gatti (67.).

W pierwszej połowie do wyrównania doprowadził Nicolo Zaniolo (45+1.), ale po kolejnych bramkach Juventusu podopieczni byłego trenera Pogoni Szczecin i Legii Warszawa Kosty Runjaica już nie potrafili się podnieść. W Udinese od 38. minuty grał Adam Buksa, a do końca pierwszej połowy - Jakub Piotrowski.

Tudora w Juventusie zastąpił tymczasowo Massimo Brambilla, ale według mediów wkrótce funkcję trenera obejmie Luciano Spalletti.

Nie padły gole w Bolonii, gdzie drużyna Łukasza Skorupskiego podejmowała Torino. Polski bramkarz po raz czwarty w tym sezonie zachował czyste konto. Bologna ma 15 punktów i jest szósta.

W czwartek, na zakończenie kolejki, Cagliari podejmie Sassuolo Sebastiana Walukiewicza, a Pisa zmierzy się u siebie z Lazio.