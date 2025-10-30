Wiemy, kto dołączy do Świątek! Kolejne karty odkryte

United Cup to jeden z turniejów otwierających sezon tenisowy. W 2026 zmagania wystartują 2 stycznia, a zakończą - 11. Gospodarzami będą dwa australijskie miasta - Sydney oraz Perth.

Niedawno poznaliśmy pierwszych uczestników przyszłorocznych zawodów. Mowa o Polakach. W Biało-Czerwonych barwach zaprezentują się Iga Świątek i Hubert Hurkacz.

Nasi rodacy w poprzednich latach z powodzeniem rywalizowali w Australii. W inauguracyjnej edycji dotarli do najlepszej czwórki, natomiast w ostatnich dwóch kampaniach meldowali się w finale. W obu przypadkach jednak musieli uznać wyższość przeciwników - odpowiednio Niemców i Amerykanów.

Teraz organizatorzy United Cup odkryli kolejne karty. Potwierdzono udział dwóch drużyn narodowych: Australii oraz Wielkiej Brytanii. "Kangury" reprezentować będą Maya Joint i Alex de Minaur, zaś ekipę z Europy - Emma Raducanu i Jack Draper.