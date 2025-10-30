Wiemy, kto dołączy do Świątek! Kolejne karty odkryte

Julian CieślakTenis

Iga Świątek i Hubert Hurkacz zostali jako pierwsi ogłoszeni uczestnikami United Cup 2026. Teraz do Biało-Czerwonych dołączyły kolejne nacje. Mowa o Australii i Wielkiej Brytanii.

Iga Świątek wykonująca zagranie tenisowe z piłką nad głową
fot. PAP/EPA
Iga Świątek

United Cup to jeden z turniejów otwierających sezon tenisowy. W 2026 zmagania wystartują 2 stycznia, a zakończą - 11. Gospodarzami będą dwa australijskie miasta - Sydney oraz Perth.

 

Niedawno poznaliśmy pierwszych uczestników przyszłorocznych zawodów. Mowa o Polakach. W Biało-Czerwonych barwach zaprezentują się Iga Świątek i Hubert Hurkacz.

 

Nasi rodacy w poprzednich latach z powodzeniem rywalizowali w Australii. W inauguracyjnej edycji dotarli do najlepszej czwórki, natomiast w ostatnich dwóch kampaniach meldowali się w finale. W obu przypadkach jednak musieli uznać wyższość przeciwników - odpowiednio Niemców i Amerykanów.

 

Teraz organizatorzy United Cup odkryli kolejne karty. Potwierdzono udział dwóch drużyn narodowych: Australii oraz Wielkiej Brytanii. "Kangury" reprezentować będą Maya Joint i Alex de Minaur, zaś ekipę z Europy - Emma Raducanu i Jack Draper.

ALEX DE MINAUREMMA RADUCANUHUBERT HURKACZIGA ŚWIĄTEKJACK DRAPERMAYA JOINTTENISTURNIEJE ATP I WTAUNITED CUPUNITED CUP 2026
