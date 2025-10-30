Wpadki faworytów we Francji! PSG nadal na szczycie

Paryżanie prowadzili w Lorient 1:0 po golu Nuno Mendesa w 49. minucie, ale chwilę później wyrównał Igor Silva i wynik nie uległ już zmianie.

W tabeli PSG o punkt wyprzedza AS Monaco, które wygrało na wyjeździe z Nantes 5:3.

Marsylia wygraną na wagę prowadzenia w tabeli wypuściła w doliczonym czasie gry. Wówczas na 2:2 trafił dla Angers Ousmane Camara. Wcześniej dwa gole dla gospodarzy zdobył Robinio Vaz, a dla gości - Sidiki Cherif.

Olympique w tabeli jest trzeci z dwoma punktami straty.

Wyniki PSG i marsylczyków są niespodzianką, ale jeszcze większy zawód sprawiło Lens. Metz zamyka bowiem zestawienie i do środy nie miało zwycięstwa na koncie. Premierową wygraną dały mu w końcówce dwa gole Gauthiera Heina, który po drugim dostał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę.

Wygrana dałaby Lens prowadzenie w tabeli, a porażka zepchnęła ten zespół na szóste miejsce.