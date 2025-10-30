Wpadki faworytów we Francji! PSG nadal na szczycie

Piłka nożna

Broniący tytułu piłkarze Paris Saint-Germain, mimo remisu z Lorient 1:1 w 10. kolejce Ligue 1, utrzymali prowadzenie w tabeli. Wpadki zaliczyli bowiem również najgroźniejsi rywale - Olympique Marsylia zremisował z Angers 2:2, a Lens przegrało z Metz 0:2.

Piłkarz w czerwono-niebieskim stroju PSG prowadzi piłkę na murawie stadionu.
fot. PAP/EPA
Ousmane Dembele

Paryżanie prowadzili w Lorient 1:0 po golu Nuno Mendesa w 49. minucie, ale chwilę później wyrównał Igor Silva i wynik nie uległ już zmianie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Walka na szczycie Serie A! Polskie akcenty we Włoszech

 

W tabeli PSG o punkt wyprzedza AS Monaco, które wygrało na wyjeździe z Nantes 5:3.

 

Marsylia wygraną na wagę prowadzenia w tabeli wypuściła w doliczonym czasie gry. Wówczas na 2:2 trafił dla Angers Ousmane Camara. Wcześniej dwa gole dla gospodarzy zdobył Robinio Vaz, a dla gości - Sidiki Cherif.

 

Olympique w tabeli jest trzeci z dwoma punktami straty.

 

Wyniki PSG i marsylczyków są niespodzianką, ale jeszcze większy zawód sprawiło Lens. Metz zamyka bowiem zestawienie i do środy nie miało zwycięstwa na koncie. Premierową wygraną dały mu w końcówce dwa gole Gauthiera Heina, który po drugim dostał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę.

 

Wygrana dałaby Lens prowadzenie w tabeli, a porażka zepchnęła ten zespół na szóste miejsce.

Przejdź na Polsatsport.pl
ANGERSAS MONACOFRANCJALENSLIGUE 1LIGUE 1 2025/26LORIENTMETZNANTESOLYMPIQUE MARSYLIAPIŁKA NOŻNAPSG
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szachtar Donieck - Legia Warszawa 0:1. Gol Rafała Augustyniaka
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 