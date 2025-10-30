Wpadki faworytów we Francji! PSG nadal na szczycie
Broniący tytułu piłkarze Paris Saint-Germain, mimo remisu z Lorient 1:1 w 10. kolejce Ligue 1, utrzymali prowadzenie w tabeli. Wpadki zaliczyli bowiem również najgroźniejsi rywale - Olympique Marsylia zremisował z Angers 2:2, a Lens przegrało z Metz 0:2.
Paryżanie prowadzili w Lorient 1:0 po golu Nuno Mendesa w 49. minucie, ale chwilę później wyrównał Igor Silva i wynik nie uległ już zmianie.
W tabeli PSG o punkt wyprzedza AS Monaco, które wygrało na wyjeździe z Nantes 5:3.
Marsylia wygraną na wagę prowadzenia w tabeli wypuściła w doliczonym czasie gry. Wówczas na 2:2 trafił dla Angers Ousmane Camara. Wcześniej dwa gole dla gospodarzy zdobył Robinio Vaz, a dla gości - Sidiki Cherif.
Olympique w tabeli jest trzeci z dwoma punktami straty.
Wyniki PSG i marsylczyków są niespodzianką, ale jeszcze większy zawód sprawiło Lens. Metz zamyka bowiem zestawienie i do środy nie miało zwycięstwa na koncie. Premierową wygraną dały mu w końcówce dwa gole Gauthiera Heina, który po drugim dostał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę.
Wygrana dałaby Lens prowadzenie w tabeli, a porażka zepchnęła ten zespół na szóste miejsce.