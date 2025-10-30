Zjawiskowa siatkarka już zachwyca na polskich parkietach! Warto zwrócić uwagę na jej grę

Mariana Brambilla ma 25 lat i gra na pozycji przyjmującej. Swą karierę rozwijała w brazylijskich klubach Sogipa i Abel/Havan Brusque. Później występowała w Georgia Tech Yellow Jackets w Stanach Zjednoczonych, a następnie przeniosła się do Europy. Grała w greckim Panathinaikosie (2021–22) i francuskim Pays d'Aix Venelles (2022–23). Później wróciła do Ameryki Południowej, grając w brazylijskim Unilife Volei Maringa i drużynie Alianza Lima z Peru. Poprzedni sezon zaczęła we francuskim Neptunes de Nantes Volley-ball, a skończyła w Honda Olivero Cuneo w Italii.

W sierpniu została ogłoszona nową zawodniczką ŁKS Commercecon Łódź. Ma już za sobą dwa pierwsze mecze nowego sezonu. Jej gra z pewnością zwróciła uwagę wielu wytrawnych kibiców siatkówki, którzy docenili jej grę w ataku czy przyjęciu. Brazylijka pokazała również próbkę swych możliwości w polu serwisowym. W wyjazdowym starciu z UNI Opole (3:1) wywalczyła 13 punktów, trzy z nich bezpośrednio z pola serwisowego. W domowym meczu z Moya Radomką Radom (2:3) zdobyła 17 oczek.

Jak Mariana Brambilla zaprezentuje się w kolejnych ligowych starciach? Z pewnością warto obserwować występy tej siatkarki i jej koleżanek z ŁKS w Tauron Lidze.

RM, Polsat Sport