Znamy kolejnych uczestników ATP Finals. Trwa walka o ostatnie miejsce

W czwartek de Minaur pokonał Rosjanina Karena Chaczanowa 6:2, 6:2, a Shelton odniósł zwycięstwo nad innym tenisistą z Rosji Andriejem Rublowem 7:6 (8-6), 6:3.

Natomiast zajmujący 4. miejsce w rankingu ATP Taylor Fritz w 1/8 finału przegrał z reprezentantem Kazachstanu Aleksandrem Bublikiem 6:7 (5-7), 2:6. Jednak Amerykanin już wcześniej był pewien udziału w ATP Finals (który będzie transmitowany na sportowych antenach Polsatu).

Bublik wygrał 34 z ostatnich 41 meczów, dzięki czemu awansował na najwyższe w karierze, 16. miejsce w rankingu ATP. Jeśli zdobędzie tytuł w Paryżu, to może awansować nawet do pierwszej dziesiątki. Rywalem Kazacha w ćwierćfinale będzie de Minaur.

W dniach 9-16 listopada w ATP Finals w Turynie będzie rywalizować ośmiu tenisistów. Pewni udziału w tym turnieju są już Hiszpan Carlos Alcaraz, Włoch Jannik Sinner, Niemiec Alexander Zverev, Serb Novak Djokovic, Amerykanie Shelton i Fritz oraz Australijczyk de Minaur.

Auger-Aliassime w 3. rundzie turnieju w Paryżu pokonał Niemca Daniela Altmaiera 3:6, 6:3, 6:2 i w rankingu Race to Turin traci 290 punktów do Musettiego. Może odrobić tę stratę, pokonując w ćwierćfinale Valentina Vacherota z Monako.

Musetti odpadł w 2. rundzie imprezy w hali Bercy.



Turniej w Paryżu można oglądać na sportowych antenach Polsatu.