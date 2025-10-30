Zniknął po Euro, teraz wraca do gry! Chce znów założyć koszulkę z orłem

Debiut w kadrze ponad dekadę temu



Bartosz Bereszyński zadebiutował w reprezentacji Polski dokładnie 4 czerwca 2013 roku w meczu towarzyskim z Liechtensteinem. W kolejnych dwóch latach dokładał po jednym symbolicznym występie w koszulce z orzełkiem na piersi.



Swoją pozycję ugruntował dopiero w 2018 roku, gdy zaliczył 10 występów. Od tego czasu był pewnym punktem biało-czerwonych zarówno w meczach eliminacyjnych, jak i na turniejach mistrzowskich. Do tej pory uzbierał 58 występów, w których nie strzelił ani jednego gola.



Najczęściej występuje na boku defensywy, choć zdarzały mu się też występy w środku trzyosobowego bloku obrony. Statystyki będzie mógł poprawić w listopadzie, jeżeli znajdzie uznanie w oczach trenera Jana Urbana.



Po Euro 2024 jego pozycja w drużynie słabła



W ostatnich latach pozycja Bartosza Bereszyńskiego w kadrze zaczęła słabnąć. Przez wiele miesięcy pozostawał też bez klubu, co niemal wykluczało możliwość powołania. Ostatni raz w kadrze wystąpił 24 marca 2025 roku za kadencji Michała Probierza. Wszedł na boisko z ławki rezerwowych w wygranym 2:0 meczu z Maltą w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026.



W Palermo gra coraz więcej



Po rozstaniu z Sampdorią Genua doświadczony polski defensor długo pozostawał bez klubu. Po 33-latka zgłosiło się jednak Palermo z Serie B. Zawodnik długo się nie wahał i podpisał kontrakt z zespołem z Sycylii, gdzie może liczyć na regularniejsze występy.



Grać zaczął pod koniec września. Od tego czasu regularnie pojawia się na boisku z ławki rezerwowych, zbierając dobre oceny. To sprawia, że trener Palermo daje mu coraz więcej minut. Wydaje się kwestią czasu, aż Bartosz Bereszyński wywalczy sobie miejsce w pierwszym składzie. Jego drużyna zajmuje czwarte miejsce w drugiej lidze włoskiej i wierzy we włączenie się do walki o awans.



Czy regularna gra w Palermo zaowocuje powołaniem?



Regularne występy w Palermo mogą zaowocować powołaniem do reprezentacji Polski prowadzonej przez Jana Urbana. Gdy Bartosz Bereszyński dostawał szansę, to nie zawodził i zawsze dawał z siebie wszystko. Wciąż może stanowić ważne ogniwo drużyny narodowej, nawet jako zawodnik wchodzący z ławki w sytuacjach awaryjnych. Czy sztab szkoleniowy znów zwróci na niego uwagę?

