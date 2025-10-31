Aluron CMC Warta Zawiercie - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Transmisja TV i stream online

Aluron CMC Warta Zawiercie - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa to potyczka w ramach trzeciej kolejki PlusLigi. W tabeli wyżej - na dziewiątym miejscu z dorobkiem trzech punktów - znajduje się ekipa gospodarzy. Goście natomiast z jednym "oczkiem" plasują się na przedostatniej, 13. pozycji.

ZOBACZ TAKŻE: Sędzia przegrał zakład z siatkarzem. "Wręczyłem mu pieniądze w obecności całej drużyny"

Aluron ma na swoim koncie po jednym zwycięstwie i porażce. Na inaugurację PlusLigi uległ PGE Projektowi Warszawa (0:3), a następnie pokonał ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle (3:1).

Politechnika z kolei zanotowała dwie przegrane. Okazała się gorsza od obecnych mistrzów Polski - Bogdanki LUK-u Lublin (0:3) - oraz Barkomu Każany Lwów (2:3).

W zeszłym sezonie obie drużyny mierzyły się dwukrotnie. Raz triumfowali zawiercianie (3:0), a raz częstochowianie (3:2). Jak będzie tym razem?

Transmisja spotkania Aluron CMC Warta Zawiercie - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.