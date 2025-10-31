ATP w Paryżu: Jannik Sinner - Ben Shelton. Relacja live i wynik na żywo

Turniej ATP Masters 1000 Paris wkracza w fazę ćwierćfinałów. W jednym z nich naprzeciw siebie stanie dwóch uczestników tegorocznych ATP Finals - Jannik Sinner i Ben Shelton.





Wicelider światowego rankingu znajduje się w wyśmienitej formie. Włoch wygrał dziesięć swoich ostatnich spotkań, w tym czasie triumfował w pokazowych zawodach w Rijadzie i turnieju ATP 500 w Wiedniu. W Paryżu Sinner rozegrał na razie dwa mecze, w których nie miał najmniejszych problemów ze swoimi przeciwnikami. W drugiej rundzie odprawił Zizou Bergsa (6:4, 6:2), natomiast na etapie 1/8 finału okazał się lepszy od Francisco Cerundolo (7:5, 6:1). Włoch jest z pewnością podwójnie zmotywowany - nigdy nie wygrał jeszcze paryskiego "tysięcznika", a gdyby ta sztuka udała mu się w tym roku, wróciłby na fotel lidera rankingu ATP, wyprzedzając Carlosa Alcaraza.





Dla Sheltona zwycięstwo z Rublevem 7:6(8), 6:3 w ostatniej rundzie było niezwykle istotne. Amerykanin zagwarantował sobie udział w ATP Finals - po raz pierwszy w swojej karierze. 23-latek w ostatnich turniejach nie prezentował się imponująco, odpadał na wczesnym etapie turnieju w Bazylei, Szanghaju i na US Open.





Obaj tenisiści mierzyli się ze sobą siedmiokrotnie, tylko raz Sinner musiał uznać wyższość Sheltona - było to w 2023 roku podczas zmagań w Szanghaju.





ST, Polsat Sport