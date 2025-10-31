Betclic 1 Liga: Górnik Łęczna - Polonia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo
Górnik Łęczna - Polonia Warszawa to spotkanie w ramach 15. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.
Górnik w tym sezonie prezentuje się poniżej oczekiwań. W 14 rozegranych meczach zdobył tylko 10 punktów i znajduje się w strefie spadkowej. W poprzedniej kolejce piłkarze Górnika przegrali ze Śląskiem Wrocław 1:3, a sześć dni wcześniej zremisowali 1:1 z zajmującym ostatnie miejsce w tabeli Zniczem Pruszków.
ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski podziękował Grzegorzowi Krychowiakowi! Piękny gest Polaka
Polonia zebrała do tej pory 17 "oczek". W ostatnim starciu piłkarze Mariusza Pawlaka pokonali Polonię Bytom 2:1, po bramkach Dava Gnaase i Roberta Dadoka, przerywając w ten sposób serię spotkań bez zwycięstwa, która trwała od 14 września.
Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.Przejdź na Polsatsport.pl