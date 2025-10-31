Betclic 1 Liga: Ruch Chorzów - GKS Tychy. Relacja live i wynik na żywo
Ruch Chorzów - GKS Tychy to spotkanie w ramach 15. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.
Ruch w 14 rozegranych meczach zaliczył cztery zwycięstwa, sześć remisów i cztery porażki. Piłkarze Waldemara Fornalika z dorobkiem 18 punktów znajdują się w środku stawki. Chorzowianie w ostatnich czterech spotkaniach zdobyli zaledwie dwa "oczka" - zremisowali z Pogonią Grodzisk i Odrą Opole, a ulegli dwóm krakowskim zespołom: Wieczystej i Wiśle.
ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski podziękował Grzegorzowi Krychowiakowi! Piękny gest Polaka
GKS prezentuje się w tym sezonie zdecydowanie poniżej oczekiwań. W poprzedniej kolejce podopieczni Artura Skowronka przegrali z Chrobrym Głogów 0:1. Było to ósme spotkanie z rzędu, w którym tyszanie nie zdołali wygrać.
Poprzednie bezpośrednie stracie tych ekip zakończyło się triumfem GKS-u 1:0.
Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.Przejdź na Polsatsport.pl