Betclic 1 Liga: Ruch Chorzów - GKS Tychy. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Ruch Chorzów - GKS Tychy to spotkanie w ramach 15. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.

Ruch w 14 rozegranych meczach zaliczył cztery zwycięstwa, sześć remisów i cztery porażki. Piłkarze Waldemara Fornalika z dorobkiem 18 punktów znajdują się w środku stawki. Chorzowianie w ostatnich czterech spotkaniach zdobyli zaledwie dwa "oczka" - zremisowali z Pogonią Grodzisk i Odrą Opole, a ulegli dwóm krakowskim zespołom: Wieczystej i Wiśle.

 

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski podziękował Grzegorzowi Krychowiakowi! Piękny gest Polaka

 

GKS prezentuje się w tym sezonie zdecydowanie poniżej oczekiwań. W poprzedniej kolejce podopieczni Artura Skowronka przegrali z Chrobrym Głogów 0:1. Było to ósme spotkanie z rzędu, w którym tyszanie nie zdołali wygrać. 

 

Poprzednie bezpośrednie stracie tych ekip zakończyło się triumfem GKS-u 1:0.

 

MR, Polsat Sport
1 LIGABETCLIC 1 LIGAGKS TYCHYPIŁKA NOŻNARUCH CHORZÓW

