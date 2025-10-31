Ruch w 14 rozegranych meczach zaliczył cztery zwycięstwa, sześć remisów i cztery porażki. Piłkarze Waldemara Fornalika z dorobkiem 18 punktów znajdują się w środku stawki. Chorzowianie w ostatnich czterech spotkaniach zdobyli zaledwie dwa "oczka" - zremisowali z Pogonią Grodzisk i Odrą Opole, a ulegli dwóm krakowskim zespołom: Wieczystej i Wiśle.

GKS prezentuje się w tym sezonie zdecydowanie poniżej oczekiwań. W poprzedniej kolejce podopieczni Artura Skowronka przegrali z Chrobrym Głogów 0:1. Było to ósme spotkanie z rzędu, w którym tyszanie nie zdołali wygrać.

Poprzednie bezpośrednie stracie tych ekip zakończyło się triumfem GKS-u 1:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.

MR, Polsat Sport