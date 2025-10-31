Bez goli w Gliwicach

Piłka nożna

Piast Gliwice zremisował z Koroną Kielce w piątkowym meczu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny nie potrafiły trafić do siatki rywali.

Piłkarz w czerwono-niebieskim stroju kopie piłkę, podczas gdy drugi piłkarz w żółto-czerwonym stroju stoi przed nim.

Po raz pierwszy na gliwickim stadionie gospodarzy poprowadził trener Daniel Myśliwiec, który tydzień wcześniej przejął zespół od Szweda Maxa Moldera. Zadebiutował w meczu z Arką w Gdyni, przegranym 1:2.

 

Dla kielczan był to trzeci z rzędu ligowy mecz ze śląskim rywalem. Najpierw zespół trenera Jacka Zielińskiego u siebie zremisował z Górnikiem Zabrze 1:1, a później w Katowicach uległ miejscowemu GKS 0:1.

 

Pierwsza część z pewnością nie rozgrzała publiczności. Niewiele bowiem działo się na boisku. Bliżej objęcia prowadzenia byli goście. W 16. minucie z bliska w poprzeczkę trafił Stjepan Davidovic.

 

Drużyna trenera Myśliwca odpowiedziała jedynie płaskim uderzeniem Leandro Sanki, bez trudu obronionym przez Xaviera Dziekońskiego.

 

Po zmianie stron w miarę upływu czasu rosła przewaga Korony. Coraz częściej groźnie było przed bramką gliwiczan. W końcówce dwa gole mógł zdobyć Davidovic. Najpierw jego uderzenie z trudem obronił Frantisek Plach, chwilę potem zawodnik gości posłał piłkę obok słupka.

 

Gospodarze kończyli mecz w osłabieniu po czerwonej kartce Michała Chrapka.

 

Piast Gliwice - Korona Kielce 0:0

 

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Emmanuel Twumasi, Jakub Czerwiński, Juande Rivas, Igor Drapiński - Erik Jirka, Patryk Dziczek, Grzegorz Tomasiewicz (82. Michał Chrapek), Leandro Sanca (62. Gierman Barkowskij) - Quentin Boisgard (36. Jorge Felix), Adrian Dalmau (82. Oskar Leśniak).

 

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Slobodan Rubezic, Kostas Sotiriou, Pau Resta - Wiktor Popow (70. Hubert Zwoźny), Wojciech Kamiński (75. Miłosz Strzeboński), Tamar Svetlin, Konrad Matuszewski (75. Marcel Pięczek) - Stjepan Davidovic, Nono (86. Mateusz Głowiński), Martin Remacle (70. Nikodem Niski).

 

Żółte kartki: Quentin Boisgard, Frantisek Plach - Martin Remacle.

Czerwona kartka: Michał Chrapek.

 

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo). Widzów: 3 321.

