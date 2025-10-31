Bez goli w Gliwicach
Piast Gliwice zremisował z Koroną Kielce w piątkowym meczu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny nie potrafiły trafić do siatki rywali.
Po raz pierwszy na gliwickim stadionie gospodarzy poprowadził trener Daniel Myśliwiec, który tydzień wcześniej przejął zespół od Szweda Maxa Moldera. Zadebiutował w meczu z Arką w Gdyni, przegranym 1:2.
Dla kielczan był to trzeci z rzędu ligowy mecz ze śląskim rywalem. Najpierw zespół trenera Jacka Zielińskiego u siebie zremisował z Górnikiem Zabrze 1:1, a później w Katowicach uległ miejscowemu GKS 0:1.
Pierwsza część z pewnością nie rozgrzała publiczności. Niewiele bowiem działo się na boisku. Bliżej objęcia prowadzenia byli goście. W 16. minucie z bliska w poprzeczkę trafił Stjepan Davidovic.
Drużyna trenera Myśliwca odpowiedziała jedynie płaskim uderzeniem Leandro Sanki, bez trudu obronionym przez Xaviera Dziekońskiego.
Po zmianie stron w miarę upływu czasu rosła przewaga Korony. Coraz częściej groźnie było przed bramką gliwiczan. W końcówce dwa gole mógł zdobyć Davidovic. Najpierw jego uderzenie z trudem obronił Frantisek Plach, chwilę potem zawodnik gości posłał piłkę obok słupka.
Gospodarze kończyli mecz w osłabieniu po czerwonej kartce Michała Chrapka.
Piast Gliwice - Korona Kielce 0:0
Piast Gliwice: Frantisek Plach - Emmanuel Twumasi, Jakub Czerwiński, Juande Rivas, Igor Drapiński - Erik Jirka, Patryk Dziczek, Grzegorz Tomasiewicz (82. Michał Chrapek), Leandro Sanca (62. Gierman Barkowskij) - Quentin Boisgard (36. Jorge Felix), Adrian Dalmau (82. Oskar Leśniak).
Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Slobodan Rubezic, Kostas Sotiriou, Pau Resta - Wiktor Popow (70. Hubert Zwoźny), Wojciech Kamiński (75. Miłosz Strzeboński), Tamar Svetlin, Konrad Matuszewski (75. Marcel Pięczek) - Stjepan Davidovic, Nono (86. Mateusz Głowiński), Martin Remacle (70. Nikodem Niski).
Żółte kartki: Quentin Boisgard, Frantisek Plach - Martin Remacle.
Czerwona kartka: Michał Chrapek.
Sędzia: Damian Kos (Wejherowo). Widzów: 3 321.