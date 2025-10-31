W trzech setach! Siatkarki Budowlanych pewnie pokonały Chemika

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź pewnie wygrały z Lotto Chemikiem Police 3:0 w meczu czwartej kolejki Tauron Ligi. To trzecie zwycięstwo łódzkiej drużyny w obecnym sezonie, a policzanki poniosły drugą porażkę.

Grupa siatkarek w białych strojach sportowych, świętująca na boisku.
fot. Cyfrasport
Siatkarki Budowlanych Łódź pewnie wygrały z Chemikiem Police.

Początek spotkania to problemy gospodyń w przyjęciu i przewaga drużyny z Polic (1:4, później 6:11 - po dwóch asach Wiktorii Przybyło). Siatkarki Budowlanych wyrównały po punktowej zagrywce Pauliny Damaske (15:15). Grały skuteczniej w ataku, a w końcówce wygrały trzy akcje od stanu 22:21. Błąd przyjezdnych w ataku, uderzenie Karoliny Drużkowskiej po dłoniach rywalek i blok tej zawodniczki dały Budowlanym wygraną 25:21.

 

W drugim secie łodzianki błyskawicznie odskoczyły na kilka oczek (8:4), a w kolejnych akcjach jeszcze powiększyły punktowy dystans (12:6). Rywalki ułatwiły zadanie gospodyniom, popełniając w całym secie aż dwanaście błędów własnych. Dwa ostatnie punkty w tym secie siatkarki Budowlanych uzyskały po pomyłkach policzanek (25:17).

 

Siatkarki Budowlanych poszły za ciosem w kolejnej partii. Zaczęły od serii wygranych akcji (5:0), a ich przewaga dość szybko dobiła do dziesięciu oczek - gdy asem popisała się Maja Storck, było 13:3. Przy takiej przewadze łódzka drużyna zmierzała po zwycięstwo. Policzanki próbowały jeszcze nawiązać walkę, dwoma asami popisała się Julia Hewelt (21:15), ale różnica była już zbyt duża. Bruna Honorio wywalczyła piłkę meczową (24:19), a Aleksandra Wenerska zdobyła ostatni punkt, kończąc chaotyczną wymianę obu ekip (25:20).

 

Najwięcej punktów: Karolina Drużkowska (14) – Budowlani; Natalia Mędrzyk (12), Wiktoria Przybyło (12) – Chemik. W statystykach wyraźna różnica na korzyść gospodyń w bloku (10–4) oraz w błędach własnych (15- Budowlani, 24 - Chemik). MVP: Alicja Grabka.

 

PGE Budowlani Łódź – Lotto Chemik Police 3:0 (25:21, 25:17, 25:20)

 

Budowlani: Sasa Planinsec, Alicja Grabka, Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Maja Storck, Karolina Drużkowska – Justyna Łysiak (libero) oraz Rodica Buterez, Nadia Siuda, Bruna Honorio, Aleksandra Wenerska. Trener: Maciej Biernat.
Chemik: Katarzyna Partyka, Natalia Mędrzyk, Maja Koput, Weronika Gierszewska, Wiktoria Przybyło, Kinga Różyńska – Agata Nowak (libero) oraz Julia Hewelt, Anna Dorywalska, Julia Orzoł, Adrianna Rybak-Czyrniańska. Trener: Dawid Michor.

 

