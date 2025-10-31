Cash doceniony w Anglii! Miażdżąca przewaga

Matty Cash październik z pewnością zaliczy do udanych. Reprezentant Polski w barwach Aston Villi wystąpił w sześciu spotkaniach, w których prezentował się ze świetnej strony. Truskawką na torcie była bramka w wygranym 1:0 spotkaniu Premier League z Manchesterem City.

Ponadto Cash może być zadowolony z rozwoju spraw pozaboiskowych. Przedłużył bowiem kontrakt z obecnym klubem. 28-letni defensor parafował umowę do 2029 roku.

Kibice Aston Villi wybrali natomiast najlepszego piłkarza miesiąca ich zespołu. Cash zdominował plebiscyt, zdobywając aż 52% wszystkich głosów. Podium uzupełnili odpowiednio Argentyńczyk Emiliano Buendia (24%) oraz Szkot John McGinn (7%).

Obecnie Aston Villa notuje świetną passę w lidze angielskiej. Drużyna z Birmingham w Premier League ostatni raz przegrała 31 sierpnia, zwyciężając przy tym cztery poprzednie potyczki. W tabeli po dziewięciu kolejkach podopieczni Hiszpana Unaia Emery'ego plasują się na ósmej lokacie z dorobkiem 15 punktów. Kolejny mecz rozegrają 1 listopada na wyjeździe z Liverpoolem.