Cash doceniony w Anglii! Miażdżąca przewaga

Julian CieślakPiłka nożna

Matty Cash został wybrany piłkarzem miesiąca Aston Villi. Polak ma za sobą świetny okres, a w głosowaniu kibiców zgromadził ponad połowę głosów.

Dwóch piłkarzy Aston Villi na boisku.
fot. PAP/EPA
Matty Cash

Matty Cash październik z pewnością zaliczy do udanych. Reprezentant Polski w barwach Aston Villi wystąpił w sześciu spotkaniach, w których prezentował się ze świetnej strony. Truskawką na torcie była bramka w wygranym 1:0 spotkaniu Premier League z Manchesterem City.

 

Ponadto Cash może być zadowolony z rozwoju spraw pozaboiskowych. Przedłużył bowiem kontrakt z obecnym klubem. 28-letni defensor parafował umowę do 2029 roku.

 

Kibice Aston Villi wybrali natomiast najlepszego piłkarza miesiąca ich zespołu. Cash zdominował plebiscyt, zdobywając aż 52% wszystkich głosów. Podium uzupełnili odpowiednio Argentyńczyk Emiliano Buendia (24%) oraz Szkot John McGinn (7%).

 

Obecnie Aston Villa notuje świetną passę w lidze angielskiej. Drużyna z Birmingham w Premier League ostatni raz przegrała 31 sierpnia, zwyciężając przy tym cztery poprzednie potyczki. W tabeli po dziewięciu kolejkach podopieczni Hiszpana Unaia Emery'ego plasują się na ósmej lokacie z dorobkiem 15 punktów. Kolejny mecz rozegrają 1 listopada na wyjeździe z Liverpoolem.

