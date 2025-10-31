Siatkarska dominacja w hitowym starciu! W Tauron Lidze nie ma już niepokonanych drużyn

Rzeszowianki od pierwszych akcji premierowej partii nadawały ton wydarzeniom na boisku (4:1). Przyjezdne jedynie w początkowych fragmentach były w stanie nawiązać wyrównaną walkę. Później skuteczna gra w ataku i dobry blok pozwoliły odskoczyć ekipie Developresu (11:7, 17:10). Po skutecznym ataku Marrit Jasper gospodynie miały już dziesięć oczek zaliczki (21:11), a w ostatniej akcji seta Oliwia Sieradzka obiła blok rywalek (25:16).

W drugim secie rzeszowianki również dość szybko wypracowały sobie punktową zaliczkę - po asie Marrit Jasper prowadziły 8:5, a później powiększały punktowy dystans (11:7, 15:9). DevelopRes świetnie funkcjonował jako zespół, grał pewnie i skutecznie, a radomianki nie były w stanie poradzić sobie z dobrze dysponowanymi rywalkami. Wynik jednostronnego seta na 25:15 ustaliła Julita Piasecka, posyłając zagrywkę przed końcową linię.

Obraz gry nie uległ zmianie w trzeciej odsłonie. Siatkarki Radomki w początkowych fragmentach dotrzymywały kroku gospodyniom (7:6), później rzeszowianki odskoczyły przeciwniczkom (11:6, 17:11). W środkowej części seta oglądaliśmy zryw ekipy z Radomia przy zagrywkach Wiktorii Szumery (17:15). DevelopRes opanował jednak sytuację i w końcówce utrzymał przewagę. Serwis rywalek w siatkę dał ekipie z Rzeszowa piłkę meczową, a po chwili Marrit Jasper przedarła się przez radomski blok (25:21).

Najwięcej punktów: Marrit Jasper (11), Julita Piasecka (11), Laura Heyrman (10) – DevelopRes; Julie Lengweiler (13)– Radomka. Drużyna z Rzeszowa grała skuteczniej w ataku (49%-37%), lepiej punktowała blokiem (9–4) oraz zagrywką (5–2). MVP: Katarzyna Wenerska.

DevelopRes Rzeszów – Moya Radomka Radom 3:0 (25:16, 25:15, 25:21)

DevelopRes: Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Svitlana Dorsman, Oliwia Sieradzka, Marrit Jasper, Laura Heyrman – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Magda Kubas, Karina Chmielewska. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

Radomka: Weronika Szlagowska, Martyna Piotrowska, Brigitta Petrenko, Julie Lengweiler, Kornelia Garita, Wiktoria Szumera – Krystyna Niemtseva (libero) oraz Kateryna Zhylinska, Oleksandra Molchanova, Agata Plaga, Dagmara Dąbrowska. Trener: Jakub Głuszak.

