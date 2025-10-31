Edward Iordanescu nie jest już trenerem Legii Warszawa

Pogłoski na temat możliwego odejścia Iordanescu z ekipy "Wojskowych" pojawiały się w mediach już od dłuższego czasu. Nic w tym dziwnego, zwłaszcza jeżeli spojrzy się na ostatnie wyniki stołecznej drużyny osiągane pod batutą rumuńskiego szkoleniowca.

Legia nie wygrała żadnego ze swoich trzech ostatnich spotkań w PKO BP Ekstraklasie, w tym czasie przegrywając z Samsunsporem i triumfując z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji. Obecnie warszawski klub plasuje się dopiero na dziesiątym miejscu w tabeli ligowej polskiej Ekstraklasy. Jak się okazało kroplą, która przelała czarę goryczy, była porażka Legii w Pucharze Polski z Pogonią Szczecin.

Dzień po odpadnięciu z pucharowej rywalizacji Legia wydała oficjalny komunikat, w którym ogłoszono, ze Iordanescu nie będzie już zasiadał na ławce trenerskiej polskiej ekipy.

"Legia Warszawa informuje, że Edward Iordanescu z dniem 31 października przestał pełnić obowiązki trenera pierwszego zespołu Legii Warszawa" - napisano.

Na temat zakończenia współpracy ze szkoleniowcem wypowiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa, Michał Żewłakow.

- Spotkaliśmy się z trenerem Iordanescu i wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy. Po analizie wyników uznaliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne są zmiany, które pozwolą drużynie w pełni wykorzystać swój potencjał i realizować założone cele - powiedział, cytowany na oficjalnej stronie klubu.

Iordanescu prowadził Legię od czerwca 2025 roku. Pod jego batutą "Wojskowi" rozegrali 23 spotkania: 11 wygrali, sześć zremisowali i sześć przegrali.

AA, Polsat Sport