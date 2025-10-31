Finał europejskiego pucharu znów w Polsce? Jest kandydatura!

– Wielokrotnie udowodniliśmy, że potrafimy perfekcyjnie organizować wydarzenia piłkarskie najwyższej rangi. Chcemy, by Gdańsk ponownie stał się areną finałowych emocji i miejscem, gdzie futbol łączy kibiców z całej Europy – powiedział sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski, cytowany na stronie internetowej federacji.

Gdańsk w 2021 roku gościł finał Ligi Europy, w którym Villarreal po rzutach karnych pokonał Manchester United. Polskie miasta były również gospodarzami finałów Ligi Europy 2015 (Warszawa), Ligi Konferencji 2025 (Wrocław), a także w 2024 roku Superpucharu UEFA (Warszawa).

Oprócz kandydatury Gdańska do UEFA wpłynęły również zgłoszenia z Francji (Lille), Węgier (Budapeszt), Włoch (Turyn), Finlandii (Helsinki) i Kazachstanu (Astana lub Ałmaty).