Gdzie obejrzeć magazyn Handball Arena?

Program poprowadzi Iwona Niedźwiedź, a jej gościem w studiu będzie Patrycja Szarmacher. Już na początku widzowie poznają szczegóły głośnego oświadczenia Aleksandry Dorsz dotyczącego zaległości w wypłatach wynagrodzeń zawodniczkom Sośnicy Gliwice. W tej sprawie studio połączy się na żywo z Piotrem Łebkiem, Komisarzem Orlen Superligi, który przedstawi stanowisko ligi i skomentuje całą sytuację.

Nie zabraknie też materiału prosto z parkietu. Dominik Woźniak odwiedził Piotrków Trybunalski, gdzie spotkał się z zawodniczkami Piotrcovii, aktualnie trzeciej drużyny Orlen Superligi Kobiet. Zobaczymy kulisy ich treningów oraz usłyszymy, na co liczy drużyna w kolejnych meczach. Z Piotrkowa połączymy się również na żywo z Patrycją Nogą, obrotową Piotrcovii, która opowie o atmosferze w zespole i przygotowaniach do nadchodzących spotkań.

Na zakończenie magazynu widzowie zobaczą rozmowę Mateusza Stefanika z selekcjonerem reprezentacji Polski kobiet, Arne Senstadem. Trener zdradzi, jak przebiegają przygotowania Biało-Czerwonych do mistrzostw świata, które ruszają już za niespełna miesiąc.

Transmisja magazynu Handball Arena w piątek 31 listopada w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go od godziny 23:00. Cały odcinek będzie można obejrzeć również na kanale YouTube Polsatu Sport.

Polsat Sport