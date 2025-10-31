Iga Świątek w wyjątkowej kreacji! Najlepsze tenisistki świata zachwyciły (ZDJĘCIE)

Przed nami start WTA Finals, w którym udział weźmie osiem najlepszych tenisistek kończącego się sezonu, ale zanim to nastąpi fani mogą podziwiać czołowe zawodniczki w specjalnej sesji zdjęciowej w eleganckim wydaniu. W tym roku udział w niej wzięły Iga Świątek, Amanda Anisimova, Jelena Rybakina, Madison Keys, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini.

Zdjęcia opublikowane na profilach WTA przeszły najśmielsze oczekiwania fanów, a zawodniczki zaprezentowały się w wyjątkowych i eleganckich kreacjach. Materiały zza kulis sesji opublikowała również Iga Świątek.

The best in the world ✨



Our top 8 women's singles players in 2025, here in Riyadh on The Ultimate Stage 💫#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/aqD4GBYvPO — wta (@WTA) October 31, 2025



Elegancja i szyk to nieodłączne atrybuty najważniejszych turniejów tenisowych. Iga Świątek zachwycała już świat między innymi tradycyjnymi zdjęciami po zwycięstwach w Roland Garros.



Pierwszy mecz podczas turnieju WTA Finals Iga Świątek rozegra w sobotę 1 listopada o godz. 16:00 polskiego czasu. Rywalem Polki będzie Madison Keys. Finał turnieju zaplanowano na 8 listopada.

