Iga Świątek w wyjątkowej kreacji! Najlepsze tenisistki świata zachwyciły (ZDJĘCIE)

Tenis

Iga Świątek wzięła udział w specjalnej sesji zdjęciowej przed startem WTA Finals w Rijadzie. Polka zapozowała do wyjątkowego zdjęcia w eleganckim wydaniu z najlepszymi tenisistkami świata w tym między innymi Aryną Sabalenką, Jasmine Paolini czy Jeleną Rybakiną.

Iga Świątek podczas meczu tenisowego z okręgowym zdjęciem elegancko ubranych kobiet.
Fot. PAP/WTA
Iga Świątek podczas sesji zdjęciowej przed WTA Finals

Przed nami start WTA Finals, w którym udział weźmie osiem najlepszych tenisistek kończącego się sezonu, ale zanim to nastąpi fani mogą podziwiać czołowe zawodniczki w specjalnej sesji zdjęciowej w eleganckim wydaniu. W tym roku udział w niej wzięły Iga Świątek, Amanda Anisimova, Jelena Rybakina, Madison Keys, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini.

 

Zdjęcia opublikowane na profilach WTA przeszły najśmielsze oczekiwania fanów, a zawodniczki zaprezentowały się w wyjątkowych i eleganckich kreacjach. Materiały zza kulis sesji opublikowała również Iga Świątek.

 


Elegancja i szyk to nieodłączne atrybuty najważniejszych turniejów tenisowych. Iga Świątek zachwycała już świat między innymi tradycyjnymi zdjęciami po zwycięstwach w Roland Garros.


Pierwszy mecz podczas turnieju WTA Finals Iga Świątek rozegra w sobotę 1 listopada o godz. 16:00 polskiego czasu. Rywalem Polki będzie Madison Keys. Finał turnieju zaplanowano na 8 listopada.

