Jeden kandydat do zorganizowania finału Ligi Mistrzów w 2028 roku

Federacje narodowe do 22 października miały czas na zadeklarowanie zainteresowania organizacją ośmiu finałów europejskich rozgrywek w latach 2028-29: Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji i Superpucharu UEFA. Niemcy były jedynym krajem, który zgłosił swoją kandydaturę do zorganizowania finału Champions League w 2028 roku.

Do tej pory finał LM na Allianz Arena odbył się dwukrotnie. W 2012 roku Chelsea po rzutach karnych pokonała Bayern Monachium, a w zeszłym sezonie piłkarze Paris Saint-Germain na tym stadionie wygrali z Interem Mediolan 5:0. Natomiast w Monachium rozegrano łącznie pięć finałów tych rozgrywek, gdyż w latach 1979, 1993 i 1997 odbyły się na Stadionie Olimpijskim. Triumfowały w nich kolejno Nottingham Forest, Olympique Marsylia i Borussia Dortmund.

O finał w 2029 roku walczy londyńskie Wembley, gdzie odbyło się już siedem finałów. Ostatni w 2024 roku, gdy Real Madryt wygrał z Borussią Dortmund 2:0. Drugą kandydaturą jest Camp Nou, który po modernizacji ma pomieścić 105 tysięcy miejsc i będzie największym stadionem w Europie.

Finały Ligi Mistrzów w 2026 i 2027 roku zostaną rozegrane odpowiednio na Puskas Arenie w Budapeszcie i Stadio Metropolitano w Madrycie. Oficjalna decyzja Komitetu Wykonawczego UEFA w sprawie finałów w latach 2028-29 spodziewana jest we wrześniu 2026 roku. Każdy kraj może być gospodarzem maksymalnie jednego europejskiego pucharu w sezonie.

W piątek UEFA ogłosiła także oficjalne kandydatury do organizacji finałów piłkarskiej Ligi Konferencji w latach 2028 i 2029. Oprócz Gdańska wpłynęły również zgłoszenia z Francji (Lille), Węgier (Budapeszt), Włoch (Turyn), Finlandii (Helsinki) i Kazachstanu (Astana lub Ałmaty). Gospodarze zostaną wybrani jesienią 2026 roku.

Gdańsk w 2021 roku gościł finał Ligi Europy, w którym Villarreal po rzutach karnych pokonał Manchester United. Polskie miasta były również gospodarzami finałów Ligi Europy 2015 (Warszawa), Ligi Konferencji 2025 (Wrocław), a także w 2024 roku Superpucharu UEFA (Warszawa).

