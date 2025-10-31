Jest decyzja ws. startów rosyjskich saneczkarzy na IO

Zakaz wprowadziła Międzynarodowa Federacja Saneczkarska (FIL) po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku i potwierdziła go w 2024 oraz w czerwcu bieżącego roku.

Sędziowie uznali, że zakaz jest „nieproporcjonalny” do osiągnięcia jedynego deklarowanego przez FIL celu, czyli „zachowania bezpiecznych warunków rywalizacji” - wyjaśnił CAS w uzasadnieniu.

Trybunał w Lozannie nie podzielił argumentacji przedstawicieli FIL, którzy podkreślali „ryzyko incydentów spowodowanych przez publiczność lub innych sportowców” w przypadku startu rosyjskich saneczkarzy. W jego ocenie „można znaleźć dodatkowe środki, aby pogodzić bezpieczeństwo z udziałem rosyjskich sportowców”.

Na trzy miesiące przed igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo (6-22 lutego) werdykt CAS zapala zielone światło nie tylko przed rosyjskimi saneczkarzami pod neutralną flagą, ale także daje możliwość Rosji do odwołania od decyzji międzynarodowych federacji narciarskiej (FIS) i biathlonowej (IBU), które nadal utrzymują całkowity zakaz startu reprezentantów tego kraju.

Nie ma jednak gwarancji, że rosyjscy saneczkarze wznowią rywalizację na czas, aby zakwalifikować się do igrzysk, ponieważ to FIL będzie rozpatrywać wnioski o status neutralny, który wymaga publicznego niepopierania wojny na Ukrainie i braku powiązań z rosyjskim wojskiem lub służbami bezpieczeństwa.

PAP