Legia już znalazła zastępstwo dla Iordanescu? Padło znane nazwisko
Legia Warszawa oficjalnie rozstała się z Edwardem Iordanescu. Rumuński szkoleniowiec po zaledwie czterech miesiącach pracy przestał pełnić funkcję trenera stołecznego klubu. Jak donoszą zagraniczne media, na liście potencjalnych następców pojawiło się nazwisko dobrze znanego europejskim kibicom szkoleniowca - Ruiego Vitorii.
W piątek Legia ogłosiła decyzję o zakończeniu współpracy z Edwardem Iordanescu. 46-letni Rumun, który objął zespół na początku lata, nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Stołeczna drużyna miała słaby start sezonu - w PKO BP Ekstraklasie zajmuje 10. pozycję, a dodatkowo odpadła z rozgrywek o Puchar Polski po czwartkowej porażce z Pogonią Szczecin (1:2).
Według doniesień greckiego dziennikarza George Tsarouchasa z portalu athlosnews.gr, dyrektor sportowy "Wojskowych", Michał Żewłakow, rozpoczął rozmowy z Ruiem Vitorią - portugalskim trenerem znanym z pracy w takich klubach jak Benfica Lizbona czy Panathinaikos Ateny. To właśnie jego nazwisko ma znajdować się na krótkiej liście kandydatów do objęcia stanowiska po Iordanescu.
ZOBACZ TAKŻE: Rumuńskie media piszą o Iordanescu. Wróci do reprezentacji?
Vitoria od połowy września pozostaje bez zatrudnienia, po tym jak zakończył współpracę z Panathinaikosem - klubem, którego barwy reprezentują Bartłomiej Drągowski oraz Karol Świderski. Wcześniej prowadził również m.in. Benficę, z którą zdobył dwa tytuły mistrza Portugalii, a także reprezentację Egiptu.
Jak podają media, rozmowy z Portugalczykiem mają charakter wstępny, a na stole analizowane są również inne kandydatury. Warto przypomnieć, że w przeszłości warszawski klub prowadziło już dwóch szkoleniowców z Portugalii - ostatnim był Goncalo Feio, a wcześniej funkcję tę pełnił Ricardo Sa Pinto (od sierpnia 2018 do kwietnia 2019 roku).
Na razie władze klubu nie wydały oficjalnego komunikatu w sprawie następcy Iordanescu. Tymczasowo obowiązki pierwszego trenera Legii przejmie dotychczasowy asystent Rumuna, a zarazem były zawodnik stołecznej drużyny - Inaki Astiz.Przejdź na Polsatsport.pl