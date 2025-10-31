Magazyn #7Strefa - 1.11. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Zapraszamy na kolejny odcinek Magazynu #7Strefa. Transmisja w sobotę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

Logo "Magazynu #7Strefa" z napisem "Transmisja TV i stream online" na niebieskim tle.
fot. Polsat Sport

Sobotni odcinek magazynu #7Strefa poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk.

Eksperci poruszą tematy PlusLigi oraz Tauron Ligi. W sobotę dojdzie m.in. do hitu JSW Jastrzębski Węgiel - PGE Projekt Warszawa.

 

INNESIATKÓWKA
