Magazyn #7Strefa - 1.11. Transmisja TV i stream online

Sobotni odcinek magazynu #7Strefa poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk.



Eksperci poruszą tematy PlusLigi oraz Tauron Ligi. W sobotę dojdzie m.in. do hitu JSW Jastrzębski Węgiel - PGE Projekt Warszawa.

Transmisja Magazynu #7Strefa w sobotę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.