Gdzie obejrzeć Magazyn Olimpijski?

Olimpijski zegar tyka coraz szybciej. W środę stuknęło nam 100 dni do rozpoczęcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina 2026. Z tej okazji gościem Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będzie Konrad Niedźwiedzki.



Jako szef polskiej misji olimpijskiej oceni stan naszych przygotowań do zimowej imprezy czterolecia a jako dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego oceni rozegrane w miniony weekend mistrzostwa Polski na dystansach. Dla naszych panczenistów i panczenistek zmagania w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim były zarazem walką o kwalifikacje na startujący już za dwa tygodnie w Salt Lake City Puchar Świata.



Zajrzymy też do Lublina, gdzie odbyła się konferencja o współpracy sponsorskiej i promocyjnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego z Województwem Lubelskim, posłuchamy sportowych prognoz na ZIO naszych wybitnych olimpijczyków, którzy niedawno spotkali się w Koninie oraz połączymy się z Michałem Sową. Nasz rodak mieszkający w Mediolanie opowie o tym, jak miasto szykuje się do lutowych igrzysk.



Na koniec wspomnimy Tych, którzy odeszli od nas na przestrzeni minionych dwunastu miesięcy.



Magazyn Olimpijski w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.