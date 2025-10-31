Majchrzak poznał rywala! Ma z nim niekorzystny bilans

Julian CieślakTenis

Kamil Majchrzak weźmie udział w turnieju ATP w Atenach. Polak poznał rywala, z którym zmierzy się w pierwszej rundzie. Mowa o Serbie Miomirze Kecmanoviciu. Piotrkowianin w stolicy Grecji wystąpi również w deblu.

Polski tenisista Kamil Majchrzak podczas meczu, wycierający twarz przedramieniem.
fot. PAP/EPA
Kamil Majchrzak

Kamil Majchrzak nie zwalnia tempa i wystartuje w zmaganiach rangi ATP 250 w Atenach. Rozlosowana została drabinka turniejowa, a polski tenisista poznał swojego pierwszego przeciwnika.

 

Piotrkowianin w premierowej rundzie zmierzy się z Miomirem Kecmanoviciem. Dotychczas panowie grali ze sobą czterokrotnie. Trzy razy lepszy był Serb, a raz zwyciężył Majchrzak. Poprzednio zawodnicy stanęli po przeciwnych stronach siatki podczas igrzysk olimpijskich w Tokio (2021), gdzie triumfował Kecmanović

 

Na triumfatora tego spotkania w drugiej fazie imprezy w stolicy Grecji czeka już Luciano Darderi. Włoch został rozstawiony z numerem 3., dzięki czemu w 1/16 finału ma wolny los.

 

Majchrzak w Atenach wystąpi również w deblu z Damirem Dzumhurem. Rywalami polsko-bośniackiej pary będą Belg Sander Gille i Holender Sem Verbeek.

