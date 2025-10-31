Majchrzak poznał rywala! Ma z nim niekorzystny bilans

Kamil Majchrzak nie zwalnia tempa i wystartuje w zmaganiach rangi ATP 250 w Atenach. Rozlosowana została drabinka turniejowa, a polski tenisista poznał swojego pierwszego przeciwnika.

Piotrkowianin w premierowej rundzie zmierzy się z Miomirem Kecmanoviciem. Dotychczas panowie grali ze sobą czterokrotnie. Trzy razy lepszy był Serb, a raz zwyciężył Majchrzak. Poprzednio zawodnicy stanęli po przeciwnych stronach siatki podczas igrzysk olimpijskich w Tokio (2021), gdzie triumfował Kecmanović

Na triumfatora tego spotkania w drugiej fazie imprezy w stolicy Grecji czeka już Luciano Darderi. Włoch został rozstawiony z numerem 3., dzięki czemu w 1/16 finału ma wolny los.

Majchrzak w Atenach wystąpi również w deblu z Damirem Dzumhurem. Rywalami polsko-bośniackiej pary będą Belg Sander Gille i Holender Sem Verbeek.