Mecz eliminacji MŚ zagrożony. Nietypowy problem zarządcy stadionu

Gospodarzem rywalizacji "Helwetów" z "Niebiesko-Żółtymi" ma być Stade de Geneve, z którego na co dzień korzysta Servette FC. Całkiem możliwe, że spotkanie odbędzie się ostatecznie na innym obiekcie, ponieważ trzydziestotysięcznik w Genewie zmaga się z... plagą szczurów!

Jak podaje szwajcarski dziennik "Tribune de Geneve", gryzonie zaczęły się pojawiać na stadionie już miesiąc temu, ale środki, które wówczas zastosowano, nie wytępiły szkodników. W ostatnim czasie ich liczba jest tak duża, że zarządca obiektu nie jest w stanie sobie z nimi poradzić. Szczury nie tylko podgryzają naturalną trawę, ale i kopią w murawie dziury. W ostatnią dobę przybyło ich ponoć ponad 100, co oznacza, że jeśli utrzymają one obecne tempo, 15 listopada piłkarze wyjdą na boisko poszatkowane ponad 1500 dziurami!

- Szczury są bardzo inteligentnymi zwierzętami, które potrafią się doskonale adaptować. Gdy jeden z nich zostanie złapany, pozostałe już wiedzą, czego mają unikać, by nie podzielić jego losu. Wobec prawdziwej plagi tych gryzoni zmuszeni byliśmy do zakupu specjalnego ogrodzenia elektrycznego. Siatka pod napięciem zostanie rozłożona zarówno na murawie, jak i wokół obiektu - powiedział Adrien Verbe, prezes firmy odpowiedzialnej za utrzymanie stadionu.

Pierre-Yves Bovigny, szwajcarski ekspert od boisk piłkarskich, zapewnił, że jeśli plaga szczurów zostanie opanowana, zarządca obiektu powinien błyskawicznie załatać dotychczasowe dziury i zawodnicy będą mogli rozegrać spotkanie bez obaw o swoje bezpieczeństwo.

Po czterech rozegranych spotkaniach "Helweci" mają na koncie 10 punktów i prowadzą w grupie B eliminacji MŚ. Szwecja, z zaledwie jednym "oczkiem", plasuje się sensacyjnie na ostatniej pozycji.