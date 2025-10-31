Młody gwiazdor zaskoczył! Tenisista zakończył granie

Joao Fonseca zakończył sezon 2025. Brazylijczyk wycofał się z turnieju ATP w Atenach. Wcześniej triumfował w prestiżowych zmaganiach w Bazylei i dotarł do drugiej rundy w Paryżu.

Tenisista Joao Fonseca podczas serwisu z piłeczką w dłoni.
fot. PAP/EPA
Joao Fonseca

Obecna kampania była przełomowa dla Joao Fonseki. Brazylijczyk uznawany był za wielki talent, co udowodnił w swoim pierwszym sezonie w głównym cyklu. Na początku roku musiał kwalifikować się do Australian Open, natomiast aktualnie plasuje się w czołowej "30" rankingu ATP i w następnej edycji Wielkiego Szlema w Melbourne najprawdopodobniej będzie rozstawiony.

 

Ostatnie tygodnie również były udane dla Fonseki. Sięgnął po tytuł w prestiżowych zawodach rangi ATP 500 w Bazylei. Następnie w Paryżu nie było jednak już tak dobrze. W drugiej rundzie musiał uznać wyższość Rosjanina Karena Chaczanowa.

 

Fonseca miał wystąpić jeszcze w "250" w Atenach, która odbędzie się w dniach 2-8 listopada. Teraz Brazylijczyk poinformował o zmianie swoich planów. "Tysięcznik" w stolicy Francji był dla niego ostatnim startem w 2025.

 

"Kończę ten sezon z ogromną dumą z pracy, jaką wykonaliśmy razem z moim zespołem. Jestem bardzo wdzięczny za wszystko, co wydarzyło się w tym roku - był on pełen doświadczeń i lekcji, które zabiorę ze sobą w dalsze etapy mojej kariery. Dziękuję mojemu zespołowi za zaangażowanie, rodzinie i sponsorom za wsparcie, a wszystkim kibicom za doping. To dopiero początek" - zapowiedział 19-latek w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

 

W turnieju w Atenach nie zabraknie natomiast gwiazd. W Grecji zaprezentują się między innymi Serb Novak Djoković, reprezentant gospodarzy Stefanos Tsitsipas, Chaczanow, Czech Jiri Lehecka czy Szwajcar Stan Wawrinka.

