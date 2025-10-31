Niemoc przełamana! Jest pierwsze zwycięstwo w sezonie

Lepiej w to spotkanie weszli gospodarze, którzy po trafieniach z dystansu Terrella Brown-Soaresa było 8:2. Później do remisu doprowadzał jednak Barret Benson. Za trzy następnie rzucali Hubert Łałak i Leemet Bockler, a Miasto Szkła uciekało nawet na siedem punktów. Straty ponownie zmniejszał Grzegorz Kulka - po 10 minutach było więc tylko 21:19.

ZOBACZ TAKŻE: Dobry początek to za mało. Start Lublin uległ Murcii

Zaraz na początku drugiej kwarty do remisu doprowadził Ike Smith, a przewagę przyjezdnym dawał Kulka. Obie ekipy ciągle miały spore problemy ze skutecznością. W pewnym momencie wałbrzyszanie prowadzili pięcioma punktami, ale gospodarze zareagowali rewelacyjną serią 12:0 dzięki rzutom z dystansu Hensleya, Bocklera i Brown-Soaresa. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 40:34.

Po przerwie zespół trenera Edmundsa Valeiki kontrolował sytuację. Po zagraniach Maurice’a Watsona i Jarretta Hensleya uciekał nawet na 11 punktów. Starali się na to reagować Dariusz Wyka i Maciej Bojanowski, ale to ciągle nie wystarczało do realnego odrabiania strat. Po 30 minutach było 61:52.

W czwartej kwarcie przewaga krośnian urosła nawet do 17 punktów po trafieniu Maurice'a Watsona. Do ataku włączył się także Jan Wójcik, a prowadzenie tej ekipy nie było zagrożone. Górnik Zamek Książ już do samego końca miał problemy ze skutecznością. Ostatecznie Miasto Szkła zwyciężyło 86:70.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Leemet Bockler, który zdobył 24 punkty i 3 zbiórki. Lovell Cabbil zdobył dla gości 14 punktów i 3 asysty.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 6. kolejka

Miasto Szkła Krosno - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 86:70 (21:19, 19:15, 21:18, 25:18)

Miasto Szkła: Leemet Bockler 24, Maurice Watson 15, Terrell Brown-Soares 11, Michał Jankowski 10, Jarrett Hensley 9, Jan Wójcik 9, Charles Jackson III 3, Hubert Łałak 3, Javontae Hopkins 2, Jan Góreńczyk 0, Przemysław Wrona 0;

Górnik Zamek Książ: Lovell Cabbil 14, Ike Smith 11, Grzegorz Kulka 10, Barret Benson 9, Dariusz Wyka 8, Avery Anderson III 7, Maciej Bojanowski 5, Elijah Pemberton 4, Tauras Jogela 2, Kacper Marchewka 0, Maciej Puchalski 0.

PLK.PL