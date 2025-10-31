O tym skandalu mówi się od kilku dni. Właśnie zapadła decyzja

Komisja Dyscyplinarna Tureckiej Federacji Piłkarskiej (TFF) zawiesiła w piątek 149 sędziów podejrzanych o obstawianie wyników meczów. Przeciwko trzem kolejnym trwa postępowanie wyjaśniające.

Szef Tureckiej Federacji Piłkarskiej Ibrahim Haciosmanoglu.

Sprawę ujawnił w czwartek szef TFF Ibrahim Haciosmanoglu. Śledztwo wykazało, że większość sędziów piłkarskich w ligach zawodowych, bo aż 371 z 571, posiada konta u bukmacherów, a 152 aktywnie obstawia.

 

- Sędziowanie to honorowy zawód. Każdy, kto go splami, nigdy więcej nie będzie miał nic wspólnego z turecką piłką nożną – oświadczył Haciosmanoglu.

 

Według federacji, wśród zawieszonych arbitrów 22 prowadzi mecze w ekstraklasie, w tym siedmiu głównych i piętnastu asystentów.

 

Dziesięciu z zawieszonych obstawiło ponad 10 tys. zakładów, a rekordzista - ponad 18 tys.

 

Nie ujawniono, czy którykolwiek z arbitrów był podejrzany o obstawianie meczów, które sam prowadził.

 

Dochodzenie w tej sprawie wszczęła również prokuratura w Stambule. 

