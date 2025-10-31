O tym skandalu mówi się od kilku dni. Właśnie zapadła decyzja
Komisja Dyscyplinarna Tureckiej Federacji Piłkarskiej (TFF) zawiesiła w piątek 149 sędziów podejrzanych o obstawianie wyników meczów. Przeciwko trzem kolejnym trwa postępowanie wyjaśniające.
Sprawę ujawnił w czwartek szef TFF Ibrahim Haciosmanoglu. Śledztwo wykazało, że większość sędziów piłkarskich w ligach zawodowych, bo aż 371 z 571, posiada konta u bukmacherów, a 152 aktywnie obstawia.
- Sędziowanie to honorowy zawód. Każdy, kto go splami, nigdy więcej nie będzie miał nic wspólnego z turecką piłką nożną – oświadczył Haciosmanoglu.
Według federacji, wśród zawieszonych arbitrów 22 prowadzi mecze w ekstraklasie, w tym siedmiu głównych i piętnastu asystentów.
Dziesięciu z zawieszonych obstawiło ponad 10 tys. zakładów, a rekordzista - ponad 18 tys.
Nie ujawniono, czy którykolwiek z arbitrów był podejrzany o obstawianie meczów, które sam prowadził.
Dochodzenie w tej sprawie wszczęła również prokuratura w Stambule.