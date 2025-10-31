O tym skandalu mówi się od kilku dni. Właśnie zapadła decyzja

Sprawę ujawnił w czwartek szef TFF Ibrahim Haciosmanoglu. Śledztwo wykazało, że większość sędziów piłkarskich w ligach zawodowych, bo aż 371 z 571, posiada konta u bukmacherów, a 152 aktywnie obstawia.

- Sędziowanie to honorowy zawód. Każdy, kto go splami, nigdy więcej nie będzie miał nic wspólnego z turecką piłką nożną – oświadczył Haciosmanoglu.

Według federacji, wśród zawieszonych arbitrów 22 prowadzi mecze w ekstraklasie, w tym siedmiu głównych i piętnastu asystentów.

Dziesięciu z zawieszonych obstawiło ponad 10 tys. zakładów, a rekordzista - ponad 18 tys.

Nie ujawniono, czy którykolwiek z arbitrów był podejrzany o obstawianie meczów, które sam prowadził.

Dochodzenie w tej sprawie wszczęła również prokuratura w Stambule.