Piast Gliwice zagra w 1/8 finału Ligi Mistrzów
Piłkarze Piasta Gliwice pokonali we własnej hali litewski Żalgiris Kowno 3:1 (0:0) w swoim drugim meczu turnieju rundy głównej futsalowej Ligi Mistrzów. Gliwiczanie zapewnili sobie awans do 1/8 finału.
Dzień wcześniej gliwiczanie pokonali belgijski Anderlecht 2:1 (1:1).
We wcześniejszym piątkowym spotkaniu turnieju Jimbee wygrał z Anderlechtem 4:0 (1:0).
Do 1/8 finału awansują trzy zespoły. Pozostałe turnieje odbywają się w hiszpańskiej Palma de Mallorca, chorwackiej Makarskiej i maltańskim St. Andrew’s.
Na podstawie wyników mistrzów Polski w trzech ostatnich sezonach LM (Piast, Constract Lubawa i Rekord Bielsko-Biała) gliwiczanie zostali sklasyfikowani na 11. miejscu, co dało im prawo udziału w „ścieżce A”, gdzie do 1/8 finału awansują po trzy zespoły. W „ścieżce B” – tylko zwycięzcy grup.
Faza pucharowa (mecz i rewanż) w tym sezonie zastąpiła rundę elitarną, w której też rozgrywano turnieje. Po wyłonieniu najlepszej czwórki, tradycyjnie, rozegrany zostanie turniej finałowy.
Piast w minionym sezonie został po raz drugi mistrzem Polski. Wygrał finałową rywalizację do trzech zwycięstw z Constractem Lubawa 3-0.
W niedzielę gliwiczanie na zakończenie turnieju zagrają z Hiszpanami.
Piast Gliwice - ŻalgirisKowno 3:1 (0:0)
Bramki: 0:1 Macedo da Silca (32), 1:1 Miguel Angelo (34), 2:1 Vinicius Teixeira (35), 3:1 Breno Bertoline (40).
