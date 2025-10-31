PKO BP Ekstraklasa: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo

Termalica, pełniąca rolę beniaminka, zdobyła do tej pory tylko 10 punktów, co plasuje ją na przedostatnim miejscu w tabeli. W tym sezonie ekipa z Niecieczy triumfowała tylko dwa razy, oba zwycięstwa miały miejsce na terenie rywala.

Zawodnicy z Małopolski obecnie prezentują się poniżej oczekiwań - nie wygrali żadnego z ostatnich dziewięciu spotkań. W poprzedniej kolejce podopieczni Marcina Brosza zremisowali 1:1.

Choć GKS znajduje się tuż nad strefą spadkową, to jednak w lepszych nastrojach przystępuje do tego meczu - po dwóch wygranych starciach ligowych. Katowiczanie nie dali szans Motorowi Lublin, rozbijając rywala 5:2, a osiem dni później dopisali sobie trzy "oczka", po triumfie 1:0 nad Koroną Kielce.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.

MR, Polsat Sport