PKO BP Ekstraklasa: Piast Gliwice - Korona Kielce. Relacja live i wynik na żywo
Piast Gliwice - Korona Kielce to spotkanie w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.
Piast w tym sezonie tylko raz cieszył się ze zwycięstwa. Po 11 rozegranych meczach ma na koncie siedem punktów i znajduje się na ostatnim miejscu w stawce. W poprzedniej kolejce piłkarze z Gliwic ulegli Arce Gdynia 1:2. Był to nieudany debiut Daniela Myśliwca na ławce trenerskiej śląskiego klubu. Szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Maxa Moldera.
Korona spisuje się znacznie lepiej od swojego rywala. Z dorobkiem 19 punktów znajduje się w górnej części tabeli. Jednak w ostatnich trzech spotkaniach podopieczni Jacka Zielińskiego zaprezentowali się poniżej oczekiwań - przegrali z GKS-em Katowice i Jagiellonią Białystok, a zremisowali z Górnikiem Zabrze.
