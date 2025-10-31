Piast w tym sezonie tylko raz cieszył się ze zwycięstwa. Po 11 rozegranych meczach ma na koncie siedem punktów i znajduje się na ostatnim miejscu w stawce. W poprzedniej kolejce piłkarze z Gliwic ulegli Arce Gdynia 1:2. Był to nieudany debiut Daniela Myśliwca na ławce trenerskiej śląskiego klubu. Szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Maxa Moldera.

Korona spisuje się znacznie lepiej od swojego rywala. Z dorobkiem 19 punktów znajduje się w górnej części tabeli. Jednak w ostatnich trzech spotkaniach podopieczni Jacka Zielińskiego zaprezentowali się poniżej oczekiwań - przegrali z GKS-em Katowice i Jagiellonią Białystok, a zremisowali z Górnikiem Zabrze.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.

MR, Polsat Sport