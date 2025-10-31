PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Stilon Gorzów. Transmisja TV i stream online

Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Stilon Gorzów to potyczka zespołów z dwóch innych biegunów tabeli PlusLigi. Gospodarze z dorobkiem pięciu punktów plasują się bowiem na czwartej lokacie, natomiast goście z jednym "oczkiem" zajmują 12. pozycję.

Resovia jest jeszcze niepokonana w tym sezonie. Wygrała odpowiednio ze Ślepskiem Malow Suwałki (3:1) i Energą Treflem Gdańsk (3:2).

Drużyna Cuprum nie odniosła z kolei ani jednej wiktorii. Gorzowianie musieli uznać wyższość beniaminka InPost ChKS-u Chełm (2:3) oraz PGE GiEK Skry Bełchatów (0:3).

W zeszłym sezonie obie ekipy mierzyły się dwukrotnie. Raz triumfował Cuprum (3:2), a raz Resovia (3:1). Jak będzie tym razem?

Transmisja spotkania Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Stilon Gorzów w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.