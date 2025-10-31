PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Stilon Gorzów. Transmisja TV i stream online

Julian CieślakSiatkówka

Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Stilon Gorzów to starcie trzeciej kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Gdzie obejrzeć mecz Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Stilon Gorzów? Transmisja spotkania Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Stilon Gorzów w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go.

Siatkarze w strojach Asseco Resovii Rzeszów w kręgu na boisku.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Stilon Gorzów?

Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Stilon Gorzów to potyczka zespołów z dwóch innych biegunów tabeli PlusLigi. Gospodarze z dorobkiem pięciu punktów plasują się bowiem na czwartej lokacie, natomiast goście z jednym "oczkiem" zajmują 12. pozycję.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sędzia przegrał zakład z siatkarzem. "Wręczyłem mu pieniądze w obecności całej drużyny"

 

Resovia jest jeszcze niepokonana w tym sezonie. Wygrała odpowiednio ze Ślepskiem Malow Suwałki (3:1) i Energą Treflem Gdańsk (3:2).

 

Drużyna Cuprum nie odniosła z kolei ani jednej wiktorii. Gorzowianie musieli uznać wyższość beniaminka InPost ChKS-u Chełm (2:3) oraz PGE GiEK Skry Bełchatów (0:3).

 

W zeszłym sezonie obie ekipy mierzyły się dwukrotnie. Raz triumfował Cuprum (3:2), a raz Resovia (3:1). Jak będzie tym razem?

 

Transmisja spotkania Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Stilon Gorzów w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

Przejdź na Polsatsport.pl
ASSECO RESOVIA RZESZÓWCUPRUM STILON GORZÓWPLUSLIGAPLUSLIGA 2025/26SIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sokół & Hagric Mogilno - UNI Opole. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 