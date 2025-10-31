PlusLiga: JSW Jastrzębski Węgiel - PGE Projekt Warszawa. Transmisja TV i stream online

JSW Jastrzębski Węgiel i PGE Projekt Warszawa to jedne z czterech niepokonanych drużyn po dwóch kolejkach PlusLigi. Stołeczna ekipa z dorobkiem sześciu punktów jest liderem rozgrywek, natomiast gospodarze sobotniego starcia z pięcioma "oczkami" zajmują drugie miejsce.

Projekt w tym sezonie nie stracił jeszcze ani jednego seta. Pokonał odpowiednio InPost ChKS Chełm u siebie i Aluron CMC Wartę Zawiercie na wyjeździe.

Jastrzębski z kolei na inaugurację po ciężkiej przeprawie zwyciężył 3:2 nad Indykpolem AZS-em w Olsztynie. W drugiej serii gier podopieczni Andrzeja Kowala we własnej hali wynikiem 3:0 okazali się lepsi od Ślepska Malow Suwałki.

W zeszłym sezonie obie drużyny mierzyły się aż pięciokrotnie. Cztery razy górą był Projekt, a jedną wiktorię odniósł Jastrzębski. Jak będzie tym razem?

Transmisja spotkania JSW Jastrzębski Węgiel - PGE Projekt Warszawa w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.