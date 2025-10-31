Przed nami kolejne niezwykle ciekawe spotkanie w siatkarskiej PlusLidze, gdzie zobaczymy starcie Ślepska Malow Suwałki i Trefla Gdańsk. Obie ekipy wydają się rywalizować o podobne cele w tym sezonie, ale zgoła odmiennie rozpoczęły tegoroczną kampanię.

Ślepsk w dwóch pierwszych kolejkach musiał uznać wyższość rywali, choć byli to wymagający przeciwnicy. Mowa o Asseco Resovii Rzeszów i JSW Jastrzębskim Węglu. Przegrane 1:3 i 0:3 oznaczają, że klub z Suwałk nie zapisał jeszcze punktów na swoim koncie.



Nieco inaczej wygląda sytuacja Trefla, który najpierw pokonał Barkom Każany Lwów 3:2, a następnie uległ po tie-breaku wspomnianej już Resovii. Gdańszczanie grali tylko pięciosetowe spotkania i wydają się gotowi na długi mecz także w Suwałkach.



Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Trefl Gdańsk od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

