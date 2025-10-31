PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 3. kolejki (WIDEO)

Siatkówka

Trwa trzecia kolejka PlusLigi. Nie zabraknie w niej interesujących konfrontacji. Szlagierowo zapowiada się starcie JSW Jastrzębski Węgiel – PGE Projekt Warszawa, ciekawie może być również w siatkarskim klasyku PGE GiEK Skra Bełchatów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów 3. kolejki PlusLigi.

Sześciu siatkarzy w ciemnych strojach z żółtymi akcentami otacza kolegę z drużyny w żółtej koszulce.
fot.
Energa Trefl Gdańsk wygrał w Suwałkach na inaugurację 3. kolejki PlusLigi.

Trzecią kolejkę PlusLigi rozpoczęło spotkanie Ślepska Malow Suwałki z Energa Treflem Gdańsk. Obie ekipy stworzyły ciekawe widowisko, ale w końcówkach setów lepsi byli gdańszczanie. Drużyna z Suwałk uległa rywalom 0:3 i poniosła trzecią porażkę w obecnym sezonie, pozostając jedynym zespołem bez zdobytych punktów.

 

Zobacz także: PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 2. kolejki (WIDEO)

 

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

 

Terminarz i plan transmisji meczów 3. kolejki PlusLigi:

 

2025-10-31: Ślepsk Malow Suwałki – Energa Trefl Gdańsk 0:3 (22:25, 23:25, 23:25)
2025-11-01: JSW Jastrzębski Węgiel – PGE Projekt Warszawa (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-01: Asseco Resovia Rzeszów – Cuprum Stilon Gorzów (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-01: Aluron CMC Warta Zawiercie – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-02: InPost ChKS Chełm – Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-03: PGE GiEK Skra Bełchatów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-03: Barkom Każany Lwów – Indykpol AZS Olsztyn (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1).

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

Kto wygra PlusLigę 2025/2026?

PLUSLIGASIATKÓWKASIATKÓWKA WYNIKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bloki w meczu Sokół & Hagric Mogilno - UNI Opole
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 