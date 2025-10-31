Polak bohaterem swojego zespołu. Sięgnął po tytuł

AEK Larnaka - zdobywca Pucharu Cypru i Pafos FC - ligowy triumfator, przystąpiły w czwartek 31 października do walki o Superpuchar Cypru. Stracie rozegrano na neutralnym terenie w Nikozji, stolicy Cypru.

Spotkanie lepiej rozpoczęło się dla drużyny występującej w tym sezonie w Lidze Mistrzów - w 19. minucie bramkarza pokonał Domingos Quina. Jednak kilka minut później do wyrównania doprowadził Karol Angielski.

Bramka Polaka, który na murawie obecny był do 77. minuty, miała ogromne znaczenie, gdyż w regulaminowym czasie gry nie padło więcej goli i do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne. W pierwszych czterech seriach "jedenastek" żaden ze strzelających nie pomylił się. Kluczowa była piąta kolejka, gdy Riad Bajić z Larnaki znalazł drogę do siatki, a Pepe z ekipy Pafosu spudłował, dzięki czemu zespół z 29-latkiem z Kielc w swoich szeregach mógł świętować.

Angielski w tym sezonie rozegrał 14 meczów w barwach Larnaki, notując w nich trzy trafienia. Jedną z tych bramek zawodnik zdobył przeciwko Legii Warszawa w eliminacjach do Ligi Europy.

MR, Polsat Sport