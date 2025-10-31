Polak wszedł z ławki i zrobił show. Niecodzienny hat-trick i awans

25-letni skrzydłowy latem zamienił Club Brugge na KAA Gent, można stwierdzić, że była to świetna decyzja dla rozwoju kariery byłego zawodnika Lecha Poznań. W klubie z Brugii nie mógł liczyć na regularne występy, natomiast po przenosinach do Gandawy praktycznie z miejsca stał się podstawowym zawodnikiem ekipy trenera Ivana Leko. Do czwartkowej rywalizacji Skóraś w nowych barwach zdążył strzelić dwie bramki i zanotować trzy asysty.





Pucharowe spotkanie z zespołem z zaplecza ekstraklasy belgijskiej Polak rozpoczął na ławce rezerwowych. Zmuszony był podnieść się z niej z uwagi na kontuzję Jeana-Kevina Duverne i już w 41. minucie zameldował się na placu gry.



Klub z Gandawy wyraźnie dominował nad przeciwnikiem ale po pierwszej połowie prowadził skromnie 1:0. W drugiej połowie Polak zapisał się w protokole meczowym już w 61. minucie, był to jednak żółty kartonik za przepychankę z jednym z rywali.





Chwilę później Skóraś rozpoczął jednak koncert obsługiwania kolegów z drużyny, w 63. minucie piękne dośrodkowanie Polaka wykorzystał Siebe Van der Heyden. Kolejnym zawodnikiem który cieszył się z gola po zagraniu polskiego skrzydłowego był Omri Gandelman, który w 81. minucie wpakował piłkę do siatki rywala. Polak nie zamierzał się zatrzymywać cztery minuty później znowu adresatem podania był Van der Heyden, który strzelił ekipie z Maasmechelen czwartą bramkę. 25-latek skompletował tym samym niecodziennego hat-tricka - asyst.



Rywalem Gentu w 1/8 finału Pucharu Belgii będzie Cercle Brugge.

ST, Polsat Sport