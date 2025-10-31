Polscy trenerzy bez pracy. Kto jest do wzięcia? (ZDJĘCIA)
Po zwolnieniu Edwarda Iordanescu z Legii Warszawa eksperci zaczęli typować, kto może zastąpić rumuńskiego szkoleniowca. Głównym kandydatem ma być Nenad Bjelica. Którzy polscy szkoleniowcy są dostępni na rynku? Przedstawiamy galerię z najciekawszymi trenerskimi nazwiskami bez posady.
Wśród najgorętszych nazwisk na rynku nie zabrakło byłych selekcjonerów reprezentacji Polski, którzy wciąż nie mogą znaleźć pracy - Adam Nawałka, Czesław Michniewicz, czy poprzednik Jana Urbana, Michał Probierz.
Wśród szkoleniowców bez klubu znajdują się nazwiska doskonale znane z ekstraklasowych boisk. Są to m.in. Dawid Szulczek, Kazimierz Moskal oraz Mariusz Rumak. Nie zabrakło również urodzonego w Serbii, legitymującego się polskim paszportem, Aleksandara Vukovicia. Zapraszamy do poniższej galerii w celu sprawdzenia listy najciekawszych trenerów bez pracy.
