Polska tenisistka z drugim tytułem z rzędu!

Trwa świetny okres Martyny Kubki i Sapfo Sakellaridi. Polsko-grecka dwójka w zeszłym tygodniu okazała się najlepsza w turnieju rangi ITF W75 w Hamburgu, a teraz zdobyła kolejny skalp.

Tym razem Kubka i Sakellaridi sięgnęły po tytuł w zawodach ITF W35 w Villeneuve d'Ascq. Rozstawione z numerem 1. Polka i Greczynka w finale francuskiej imprezy pokonały wynikiem 7:5, 6:1 reprezentantki gospodarzy Dianę Martynov i Marie Villet.

Kubka w Villeneuve d'Ascq rywalizowała również w singlu. Dotarła do ćwierćfinału, gdzie musiała uznać wyższość Francuzki Amandine Monnot. Ta zwyciężyła 6:3, 7:5.