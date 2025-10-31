Polska tenisistka z drugim tytułem z rzędu!
Tydzień temu Martyna Kubka i Sapfo Sakellaridi okazały się najlepsze w turnieju ITF w Hamburgu, a teraz sięgnęły po tytuł w Villeneuve d'Ascq. Rozstawiona z "1" polsko-grecka para pokonała w finale francuskich zmagań reprezentantki gospodarzy Dianę Martynov i Marie Villet.
Trwa świetny okres Martyny Kubki i Sapfo Sakellaridi. Polsko-grecka dwójka w zeszłym tygodniu okazała się najlepsza w turnieju rangi ITF W75 w Hamburgu, a teraz zdobyła kolejny skalp.
Tym razem Kubka i Sakellaridi sięgnęły po tytuł w zawodach ITF W35 w Villeneuve d'Ascq. Rozstawione z numerem 1. Polka i Greczynka w finale francuskiej imprezy pokonały wynikiem 7:5, 6:1 reprezentantki gospodarzy Dianę Martynov i Marie Villet.
Kubka w Villeneuve d'Ascq rywalizowała również w singlu. Dotarła do ćwierćfinału, gdzie musiała uznać wyższość Francuzki Amandine Monnot. Ta zwyciężyła 6:3, 7:5.