Polski klub siatkarski czeka na swoją gwiazdę. "Dochodzę do siebie"

Robert MurawskiSiatkówka

Kiedy Monika Gałkowska wróci do gry? To pytanie zadają sobie nie tylko fani Moya Radomki Radom. Siatkarka wystąpiła w pierwszym meczu sezonu, ale w dwóch kolejnych spotkaniach nie pojawiła się na boisku.

Siatkarki Moya Radomki Radom w akcji, próbują zablokować atak przeciwniczki.
fot. PAP/Tytus Żmijewski
Monika Gałkowska zagrała w pierwszym meczu sezonu Tauron Ligi. Kiedy znów zobaczymy tę siatkarkę na boisku?

Monika Gałkowska rozpoczęła sezon udanym występem przeciwko drużynie Metalkas Pałac Bydgoszcz (3:0), w którym zdobyła 15 punktów. W kolejnych spotkaniach atakującej zabrakło w składzie. Mimo braku liderki, siatkarki Moya Radomki Radom radziły sobie bardzo dobrze, a wygrane spotkania z #VolleyWrocław (3:0) oraz ŁKS Commercecon Łódź (3:2) dały pierwsze miejsce w tabeli po trzech kolejkach.

 

Zobacz także: Trzecie zwycięstwo w Tauron Lidze! Siatkarki Radomki wygrały w Łodzi

 

Kibice zastanawiali się jednak nad zagadkową nieobecnością Gałkowskiej. Siatkarka wyjaśniła całą sytuację w mediach społecznościowych.

Okazało się, że atakująca doznała spięcia łydki na jednym z treningów. Uraz okazał się poważniejszy, niż początkowo zakładano, ale zawodniczka Radomki jest już blisko powrotu do gry.

 

Monika Gałkowska wyjaśnia powody swojej nieobecności na meczach

 

 

"Z prognoz wynika, że już bliżej niż dalej. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia niebawem" – zapewniła siatkarka.

Przejdź na Polsatsport.pl
MONIKA GAŁKOWSKAMOYA RADOMKA RADOMSIATKÓWKATAURON LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: CUK Anioły Toruń - BKS Bydgoszcz. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 